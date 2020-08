Zaradi alkohola pokalo kot za stavo: na Andrijaničevi trčili štirje, traktor 'vozil sam', podrl svetilko in odpeljal ...

3.8.2020 | 14:35

Nesreča v Spodnji Pohanci (foto: PGE Krško)

V soboto se je zgodila prometna nesreča z udeležbo štirih vozil na Andrijaničevi cesti v Novem mestu. Zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču jo je povzročil voznik osebnega avtomobila Toyota yaris, ki je po trčenju pobegnil. Na podlagi opisa vozila so policisti PP Grosuplje pobeglega 22-letnika izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,47 miligrama alkohola (en promil). Dve voznici in voznik, ki so bili udeleženi v prometni nesreči, so zaradi lažjih poškodb potrebovali zdravniško pomoč. Policisti so 22-letnemu vozniku zasegli avtomobil, sledi tudi kazenska ovadba.

Pijan in brez vozniškega dovoljenja

Policisti PP Črnomelj so med kontrolo prometa na Vinici ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW. Med postopkom so ugotovili, da 36-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,46 miligrama alkohola (en promil). Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Traktor se je začel premikati ...



V noči na nedeljo se je zgodila prometna nesreča v Spodnji Pohanci. Policisti PP Brežice so opravili ogled in ugotovili, da je 51-letni voznik na cesti ustavil kmetijski traktor s traktorskim priključkom balirko in izstopil iz vozila. Ker traktorja ni ustrezno zavaroval, se je ta začel premikati vzvratno, zapeljal je izven vozišča, vanj pa je trčil voznik osebnega avtomobila. Policisti so ugotovili, da je 51-letni voznik traktorja vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,91 miligrama alkohola. Zaradi opravljanja gospodarske vožnje v nočnem času in drugih kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Krepko nadelan podrl svetilko in odpeljal

Brežiški policisti so bili včeraj nekaj po 12. uri obveščeni o prometni nesreči v Novi vasi pri Mokricah. Voznik osebnega avtomobila je trčil v cestno razsvetljavo, jo podrl ... in vožnjo nadaljeval. 75-letnega voznika so policisti izsledili, mu pod nos pomolili alkotest ter ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka kar 1,19 miligrama alkohola (poltretji promil). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prevelika hitrost

Včeraj popoldne je 19-letna voznica osebnega avtomobila na cesti med Vinico in Bojanci zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v telefonski drog. Povzročiteljica se je v nesreči lažje poškodovala.

M. K.