Strela zanetila požar

3.8.2020 | 18:20

Danes ob 16.27 uri je naselju Žaloviče, občina Šmarješke Toplice, strela udarila v stanovanjski objekt. Še pred prihodom gasilcev so požar pogasili domači. Gasilci PGD Bela Cerkev, Orešje, Šmarjeta in Zbure so s termo kamero pregledali objekt. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec Elektra, ki je preveril električno napeljavo.

Gorelo kombinirano vozilo

Zjutraj ob 7.30 je v naselju Roje, občina Šentjernej, gorelo kombinirano vozilo ob stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Šentjernej in Gorenje Vrhpolje so požar omejili in pogasili ter varovali bližnji objekt. Ogenj je vozilo v celoti uničil.

Trk na Šmarješki

Ob 11.49 sta na Šmarješki cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem in policiji ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

V potoku truplo živali

Ob 12.38 sta pri naselju Stopiče, občina Novo mesto, gasilca GRC Novo mesto iz potoka odstranila truplo živali. Za odvoz bo poskrbel dežurni higienik.

M. K.