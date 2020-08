Posodobitve cest: po okoliških krajih še v Sevnici

4.8.2020 | 08:10

Tako je bilo nedavno v Lončarjevem Dolu (foto: Občina Sevnica; arhiv)

Sevnica - Vsakoletne posodobitve cestne infrastrukture so stalnica tudi sevniškega občinskega proračuna. V letošnjem poletju občina poleg rednega vzdrževanja investira v urejanja več odsekov lokalnih cest v krajevnih jedrih, skupaj s pločniki in javno razsvetljavo, sporočajo iz občinske uprave.

Aktualnim ureditvam odsekov v Lončarjevem Dolu, v Boštanju proti dolini potoka Grahovica in na relaciji Drožanje–Metni Vrh se bo v kratkem pridružila še rekonstrukcija kanalizacije v Prvomajski ulici v Sevnici, ki bo zajemala tudi ureditev lokalne ceste na odseku od zdravstvenega doma do križišča nad Kopitarno Sevnica v skupni dolžini približno 400 metrov. Kot so sporočili z Občine Sevnica, je v načrtu obnova vozišča in pločnika ter naprav za odvodnjavanje, ureditev križišč in priključkov, gradnja pločnika na drugi strani ceste, ureditev komunalnih vodov, zlasti kanalizacije pri Zdravstvenem domu Sevnica, in cestne razsvetljave.

M. K.