Lažje v novo šolsko leto s pomočjo novomeškega RK

4.8.2020 | 09:10

V skladišču se je zbralo tudi nekaj šolskih potrebščin, ki jih bodo razdelili šolam.

Z mislimi na naslednje šolsko leto v juliju in avgustu na Območnem združenju RKS Novo mesto že 19. leto razdeljujejo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Vrednostne bone lahko učenci 1. do 6. razreda (po 55 evrov) ter učenci zadnje triade in dijaki (po 70 evrov) vnovčijo v trgovini s šolskimi knjigami, delovnimi zvezki in drugimi nujnimi potrebčinami za šolo. Kot sporočajo iz OZ RK, so finančno pomoč v obliki bonov za šolsko leto 2020/21 razdelili 137 otrokom (pomagali so 98 osnovnošolcem in 39 dijakom) v vrednost 8.570 evrov. Denar so črpali iz svojega Sklada za pomoč ljudem v stiski, nekaj pa so prispevale tudi krajevne organizacije Rdečega križa od članarine.

Pomoč v obliki bonov za nakup šolskih potrebščin so prejeli otroci iz družin, ki so sicer prejemnice prehrambenih paketov RK-ja, učenci in dijaki, ki so jih predlagale krajevne organizacije, ter učenci in dijaki staršev, ki so do roka vložili vlogo s prilogami, še sporočajo iz Rdečega križa.

M. K.