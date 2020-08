Strela udarila tudi zvečer; veter podiral drevesa

4.8.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 21.06 je v Podgorju ob Sevnični, občina Sevnica, strela udarila v stanovanjski objekt. Gasilci PGD Sevnica in Zabukovje so objekt pregledali s termo kamero in poškodovano ostrešje prekrili z nadomestno kritino. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec Elektra Celje.

Vetrolom

Ob 20.36 se je na cesto Mokronog-Gorenje Laknice, občina Mokronog-Trebelno, podrlo drevo in oviralo promet. Odstranil ga je dežurni delavec cestnega podjetja.

Davi ob 4.33 je na cesti Črnomelj-Dolenjske Toplice, pri naselju Črmošnjice, občina Semič, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Podrto drevo je promet ob 4.49 oviralo tudi na cesti pri naselju Hudeje, občina Trebnje, odstranil ga je dežurni delavec Komunale Trebnje.

Poplavljena klet

Ob 20.50 je bila v Dragatušu, občina Črnomelj, poplavljena klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dragatuš so izčrpali okoli 1000 litrov meteorne vode.

Kombi s ceste - trije ranjeni

3. 8. 2020 ob 17.36 je na cesti Prečna-Suhor, občina Novo mesto, kombinirano tovorno vozilo zapeljalo s cestišča. Poškodovale so se tri osebe, ki so jih reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi in policistom.

Padec s konja

Ob 19.04 se je pri naselju Sodevci, občina Črnomelj, pri padcu s konja poškodovala oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe.

Na štedilniku pozabljena hrana

Ob 20.06 se je v Tesarski ulici v Kočevju v praznem zaklenjenem stanovanju na štedilniku žgala pozabljena hrana. Gasilci PGD Kočevje so ob prisotnosti policije vstopili v stanovanje, odstavili hrano s štedilnika in prezračili prostore.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH na izvodu Vikendi;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA) na izvodu Golek.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOKI;

- od 8.00 do 13.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABER PRI SEMIČU, TP KOT POSTAJA;

- od 8.00 do 13.30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP ROŽNI DOL, TP GOR. LAZE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH.

Madzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.30 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanmi iz TP BENDJE;

- od 7.30 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLATENSKA GORA;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP GOR. NEMŠKA VAS, na izvodu HIŠE POD TP.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 14. uro na območju TP Kostanjek, Graben Ašič, Graben, Raztez, Anže Anže Šalamon, Brezje Anže in Raztez.

