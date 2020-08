Lažno negativni testi na covid-19 niso pogosti, a novomeški primer ni osamljen

4.8.2020 | 13:30

Simbolna slika (foto: Deamstime)

Ljubljana/Novo mesto - Lažno negativni testi na novi koronavirus niso pogosti, se pa vseeno občasno pojavijo, pravi infektologinja Mateja Logar. Tako so na infekcijski kliniki UKC Ljubljana v zadnjih nekaj mesecih imeli nekaj bolnikov, pri katerih je bil prvi bris negativen, pozneje pa se je ob ponavljanju testiranja izkazalo, da so bolniki okuženi. Poročali smo tudi o pirmeru iz Novega mesta. Vzrokov za to pa je več.

Način jemanja vzorca

Med razlogi, zakaj je lahko test na novi koronavirus negativen, čeprav je oseba okužena, je način jemanja vzorca, in sicer da se okuženemu ne potegne dovolj po sluznici in v bris ne pridejo okužene celice.

Čas in izvedba

Včasih vzamejo bris prezgodaj, ko je okuženi še v inkubacijski dobi, in je zato negativen, pozneje pa lahko zboli. Med možnimi razlogi je tudi ta, da se je v času testiranja okužba že prestavila iz zgornjih v spodnja dihala in virus ni več prisoten v nosno-žrelni sluznici. Lahko pa pride tudi do težav pri sami izvedbi testiranja, denimo da gojišče za virus ni ustrezno itd., je pojasnila Logarjeva.

Novomeški primer ni osamljen

Tako primer bolnika, ki so ga v prejšnjem tednu sprejeli v novomeško bolnišnico s tremi negativnimi izvidi testov, naknadno pa so mu okužbo potrdili, ni osamljen primer. V zadnjih štirih ali petih mesecih so imeli nekaj bolnikov, pri katerih je bil prvi bris negativen, a so zaradi znakov obolenja vseeno sumili na okužbo in so jo v ponovljenih testiranjih tudi potrdili.

Čisto na začetku epidemije so denimo obravnavali moškega, pri katerem sta bila dva testa negativna, nato pa so pri tretjem testu vendarle potrdili okužbo. Ni pa takšnih primerov veliko, sploh glede na veliko število opravljenih testov, je dodala Logarjeva.

Lažno negativen širi okužbo?

Ob lažno negativnem testu se zastavlja tudi vprašanje, kakšna je možnost, da takšna oseba širi virus naprej, misleč da ni okužena. Če je test lažno negativen zato, ker je oseba še v inkubacijski dobi ali pa je količina virusa na sluznici tako majhna, da je test ne zazna, potem je oseba manj kužna. Če pa je vzrok v slabo opravljenem brisu, pa lahko normalno okužbo širi naprej.

Tisti, ki so okuženi in je okužba na zgornjih dihalih, lahko virus širijo že z govorjenjem, dihanjem, prepevanjem itd. Medtem ko jo tisti, pri katerih je bolezen covid-19 napredovala v spodnja dihala, lahko širijo predvsem s kašljanjem, je še dodala Logarjeva.

M. K.; STA

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 7h nazaj Oceni True Truic https://gustirna.wordpress.com/2020/07/31/zlatno-pravilo/?fbclid=IwAR2i9X75aEaU67OUXp4TuAuFpZa7x302poHERBFeGW_cKK76xS5_eMimVAo 6h nazaj Oceni True Truic V zgornjem linku nemški raziskovalci o Covidu 19, izolaciji virursa, maskah, PCR testih itd...poučno za tiste, ki želijo širiti obzorja:)...... Preglej samo prijavljene komentatorje