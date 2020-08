Se bo letos za Jernejevo sploh kaj dogajalo? Povorke skoraj gotovo ne bo ...

4.8.2020 | 14:30

Tradicionalne Jernejeve povorke, na čelu katere gre vedno šentjernejska maskota petelin Jernej, letos skoraj gotovo ne bo.

Šentjernej - Tu je avgust, ko šentjernejsko občino že leta zaznamuje pestro dogajanje ob občinskem prazniku Jernejevo.

Običajno je občina skupaj z društvi pripravila kar tritedenski program, ki je zadovoljil staro in mlado, zvrstilo se je tudi preko štirideset dogodkov. Letos, ko čas zaznamuje koronavirus, bo verjetno vse drugače. Kako, se sprašujejo občani, in to vprašanje smo zastavili tudi šentjernejskemu županu Jožetu Simončiču.

Jože Simončič

»Smo v specifični situaciji, a na občini polagamo še upanje, da bomo lahko nekaj iz Jernejevega praznovanja naredili. To ne bo Jernejevo, kot bi si ga želeli in kot smo ga navajeni, ampak bo moralo biti v drugih okvirih - kakšnih, še ni jasno, odvisno od epidemiološke slike, ki pa se spreminja iz dneva v dan. Če bo vse prepovedano, se bomo morali vsakemu načinu praznovanja odpovedati. V nasprotnem primeru bodo nekatere aktivnosti organizirane na drugačen način,« pravi Simončič in dodaja, da želi, da bi občani čutili, da je praznik in da se življenje v občini ni ustavilo. »To zdaj potrebujemo, da se prilagodimo novim razmeram. Lahko bo šlo za dogajanje na več lokacijah z manj ljudmi, če bodo ukrepi to dopuščali. Pripravljamo se in upamo, da nam bo dovoljeno organizirati vsaj nekaj,« pove župan.

Če bo le možno, slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj zaslužnim občanom bo, verjetno pa ne bo znamenite Jernejeve povorke, ko se skozi Šentjernej sprehodijo in številnim obiskovalcev predstavijo vsa domača društva, pa tudi nekatera iz sosednjih občin. Športne prireditve, kamor sodi npr. Jernejev kolesarski maraton, so zdaj prepovedane.

Občinska društva se pripravljajo na različne aktivnosti, saj želijo nekaj narediti in razveseliti občane, sestanki potekajo in bodo tudi še v avgustovskih dneh, vse pa je odvisno od situacije. Bomo pa občane obvestili o tem, zagotavlja Simončič.

Besedilo in foto: L. Markelj