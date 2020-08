V brežiški in novomeški bolnišnici brez novih primerov koronavirusa

Brežiška bolnišnica ostaja pri dveh okuženih zdravnikih. (Foto: SB Brežice)

Brežice/Novo mesto - V minulih dneh so okužbo z novim koronavirusom potrdili tudi v nekaterih institucijah po državi. Kot poročajo, so sprejeli ustrezne ukrepe, zaposleni pa so opravili tudi testiranja. Tako zaenkrat novih okužb v Zdravstvenem domu Ljubljana, bolnišnicah Brežice in Novo mesto, gospodarskem ministrstvu ter v vrtcu Komenda niso potrdili.

V Zdravstvenem domu Ljubljana so minuli teden potrdili okužbi pri dveh fiziotertapevtkah. Novih okužb do včeraj niso potrdili. "Pri zaposlenih, ki so bili v stiku z okuženima, sta bili opravljeni že po dve testiranji, vsi rezultati so bili negativni," so zapisali. Informacij o tem, ali se je okužil, kdo izmed bolnikov, ki so bili v kontaktu z zaposlenima, pa v zdravstvenem domu nimajo.

Z novim koronavirusom sta se okužila tudi zdravnika v Splošni bolnišnici Brežice, ki sta delala na tamkajšnji urgenci in sta se okužila od bolnice. Novih okužb v bolnišnici niso zabeležili.

Bolnik s koronavirusom pa je prišel tudi v stik z osebjem Splošne bolnišnice Novo mesto. Vse zaposlene, ki so bili z njim v kontaktu, so testirali in izločili iz delovnega procesa. Kot so pojasnili včeraj, niso potrdili okužbe.

