AVDIO: Dvorec Kozje kupilo domžalsko podjetje Makop

Dvorec Kozje kupilo domžalsko podjetje Makop

4.8.2020 | 11:00

Dvorec Kozje (Foto: spletna stran Kozjanskega parka)

Podsreda - Dvorec Kozje je na peti javni dražbi po izklicni ceni 175.000 evrov kupilo domžalsko podjetje Makop. Kozjanski park kot dosedanji lastnik dvorca kupnino pričakuje ta mesec, ko bodo podpisali tudi kupoprodajno pogodbo, je povedala direktorica parka Mojca Kunst.

Kupnina za informacijsko središče

Kunstova je povedala, da bodo kupnino za dvorec, ki je bil zgrajen v 19. stoletju, porabili za ureditev informacijskega središča v Kozjanskem parku. Uredili bi ga v starodavni stavbi t. i. Tončkini hiši, v kateri domuje tudi uprava Kozjanskega parka.

Z obnovo hiše bi tako Kozjanski park pridobil prostore za boljše in kakovostnejše upravljanje in predstavljanje zavarovanega območja parka. Del prostorov pa bo namenjen predstavitvi naravovarstvenih vsebin.

V Tončkini hiši bodo urejeni tudi prostori za predstavitev blagovne znamke Sožitje, izvajanje delavnic, za srečanja delovnih skupin, knjižnico in arhiv ter dvorano za sprejem obiskovalcev.

V graščini nekoč podjetje Mont

Po besedah Kunstove naj bi družinsko podjetje Makop, ki brizga izdelke iz termoplastov in ima tudi obrat v Kozjem, staro graščino uporabil za podjetniške namene.

Dvorec Kozje so verjetno v začetku 17. stoletja pozidali lastniki gospoščine Schneeweissi, za njimi so ga imeli Senakovizhi, od leta 1679 do 1812 pa baroni Wintershofni. Leta 1812 je dvorec podedoval baron Alojz Gallenfels, tri leta kasneje je graščino kupil Kristijan pl. Leitner, do leta 1825 pa je dvorec imela Eleonora pl. Fedrozi.

Med letoma 1826 in 1870 je dvorec posedoval Johann Eduard Sekol, ki je razpadajoče poslopje podrl in okoli leta 1850 zgradil novo. Po Sekolu so bili lastniki Johann Schinka, do leta 1907 Franc Fridcrik Gossleth pl. Werkstatten, od leta 1917 do leta 1945 pa rodbina Kobi. V dvorcu je nekdaj delovalo podjetje Mont, znano kot proizvajalec bund.

M. K.; STA

Zvočni zapisi Direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst o prodaji dvorca Kozje podjetju Makop iz Domžal Direktorica Kozjanskega parka Mojca Kunst o prodaji dvorca Kozje podjetju Makop iz Domžal