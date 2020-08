Krko okrepil Jure Škifić

4.8.2020 | 11:50

Foto/grafika: KK Krka

Novo mesto - Iz Košarkarskega kluba Krka sporočajo, da so bogatejši za ''novega izkušenega igralca'' v članski ekipi. Dres KK Krka Novo mesto bo v novi sezoni oblekel tudi hrvaški košarkar Jure Škifić.

32-letni Škifić je prve košarkarske korake naredil v Zadru, odkoder je šel za tri sezone v Dubrovnik, kjer se je kalil in razvijal pod taktirko trenerja Darka Kunceta. Tedanji trener Zadra Zmago Sagadin ga je vrnil v Zadar, kjer je ostal eno sezono (2009/10). Od tam ga je pot vodila k mestnemu tekmecu Boriku, nato pa prvič na tuje, v Slovenijo, kjer je bil leto dni član Zlatoroga Laško. Po dveh sezonah na Reki je sledil nov odhod na tuje – sprva v Rusijo (Novosibirsk), potem pa na Poljsko (Polski Cukier Torun in Stal Ostrow) in Ciper (AEK Larnaca) ter v Francijo (Saint-Chamond). V lanski sezoni je v francoski ligi Pro B na tekmo beležil po 11,7 točke, 4,9 skoka in 1,7 podaje.

Krkaši pozdravljajo prihod Jureta Škifića, izkušnje jm bodo še kako prav prišle, saj so ekipo precej pomladili.

M. K.