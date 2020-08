FOTO: Policisti zasegli sadike konoplje

Policisti PP Metlika so zaradi suma posesti prepovedane konoplje pridobili odredbo Okrajnega sodišča Črnomelj in opravili hišno preiskavo pri 43-letnemu moškemu v okolici Metlike. Našli in zasegli so 31 sadik, sumijo, da gre za prepovedano konopljo. Rastline so poslali v analizo na Oddelek kriminalistične tehnike Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto in bodo v primeru pozitivnega rezultata na prepovedano drogo zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek.

V kombiju trije poškodovani

Včeraj nekaj pred 18. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Prečno in Suhorjem pri Novem mestu. 56-letni voznik je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kombijem, zapeljal s ceste in se z vozilom večkrat prevrnil. Voznika in dva potnika so na kraju nesreče oskrbeli reševalci in jih odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti izdali plačilni nalog.

Vlomili v prostore društva

Na Poljanah pri Mirni Peči je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v prostore društva in ukradel zvočnik ter več pločevink pijače. Škode je za okoli 400 evrov.

25 tujcev čez mejo

Policisti PU Novo mesto so na območju Brezja pri Veliki Dolini (PP Brežice) in Doblič (PP Črnomelj) izsledili in prijeli 25 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 16 državljani Bangladeša, petimi državljani Afganistana in štirimi državljani Pakistana še niso zaključeni.

