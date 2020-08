Drevesa in zemlja na cesto, odkrite strehe, prečrpavanje vode...

4.8.2020 | 18:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne je bilo v naših krajih deževno, marsikje so zaradi vetra in nalivov utrpeli škodo in brez pomoči gasilcev ni šlo.

Ob 16.08 je na cesti Vinica-Stari trg ob Kolpi pri naselju Močile v občini Črnomelj drevo padlo na cesto. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi so razžagali in odstranili.

Veter odkril streho, voda skoraj v hišo

Ob 16.46 je v naselju Šentlovrenc v občini Trebnje veter odkril streho stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šentlovrenc so prekrili streho s strešno folijo in črpali vodo na dvorišču, da meteorna voda ni prišla v stanovanjsko hišo.

Podrto drevo, polomljene veje v avtokampu

Ob 16.58 so na cesti Korenitka—Velika Loka v občini Trebnje gasilci PGD Velika Loka razžagali in odstranili podrto drevo.

Ob 17. uri so v naselju Prelesje v občini Črnomelj gasilci PGD Prelesje razžagali in odstranili polomljene veje v avtokampu.

Drevo na cesto

Ob 17.10 je na cesti Škovec—Roje pri Čatežu v občini Trebnje drevo padlo na cesto. Dežurni delavci komunalnega podjetja iz Trebnjega so ga razžagali in odstranili.

Strešniki z gospodarskega poslopja

Ob 17.30 je v naselju Velika Loka v občini Trebnje veter odkril streho gospodarskega objekta. Gasilci PGD Velika Loka so prekrili približno pet kvadratnih metrov strehe s strešniki.

Plaz zaprl del ceste

Ob 17.39 je pri naselju Velika Ševnica v občini Trebnje zemeljski plaz zaprl del ceste. Delavci komunalnega podjetja iz Trebnjega so odstranili zemljino in očistili cestišče.

L. M.