Odprti atelje fotografa Uroša Abrama

4.8.2020 | 19:30

Uroš Ambram na dogodku v Kočevju. (Foto: M. L. S., arhiv DL)

Kostanjevica na Krki

V pritličju zahodnega grajskega krila Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki od danes do konca tedna oziroma do vključno sobote deluje priložnostni atelje, ki si ga je tam uredil domači fotograf Uroš Abram. Obisk njegovega ateljeja je možen med 10. in 18. uro ter v soboto med 10. in 20. uro.

Abram je v omenjenem odprtem ateljeju predstavil manjši nabor svojih fotografskih del, nastalih v preteklih desetih letih. Vzpostavil je tudi mobilni fotografski studio za izdelavo fotografskih portretov, pripravil bo še delavnici tako imenovane camere obscure oziroma prvinske fotografije. V njegovem improviziranem ateljeju je možno spremljati fotografa oziroma umetnika pri delu, so pojasnili v kostanjeviški galeriji.

Različne delavnice

Po njihovih podatkih bo Abram prvo delavnico pripravil v sredo dopoldne, hkrati z galerijskim poletno-počitniškim varstvom za otroke.

V soboto oziroma zadnji dan svojega odprtega ateljeja bo Abram pripravil delavnico raziskovanje temne sobe, camere obscure. Delavnica bo brezplačna in je namenjena obiskovalcem vseh generacij, so še zapisali v kostanjeviški galeriji.

Uroš Abram se je leta 1982 rodil v Novem mestu. Po ljubljanski Srednji šoli za fotografijo in oblikovanje se je leta 2005 vpisal na Akademijo lepih umetnosti v Pragi in tam diplomiral leta 2010. Razstavlja v domovini in tujini, med domačo Kostanjevico na Krki in Ljubljano pa deluje kot fotograf in pedagog. Od leta 2013 kot fotograf sodeluje s tednikom Mladina.

L. M.