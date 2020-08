Ste dobili novega župnika, kaplana ali duhovnega pomočnika?

5.8.2020 | 10:10

Tudi v Škofiji Novo mesto je nekaj sprememb. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V začetku avgusta se v katoliški cerkvi na Slovenskem dogajajo selitve in premestitve duhovnikov. Nekaj jih je letos tudi v Škofiji Novo mesto.

Marko Burger, župnik župnije Sv. Duh – Veliki Trn, je bil poleg te službe imenovan še za soupravitelja župnije Studenec. Novomašnik Blaž Franko je poslan na študij cerkvenega prava v Rim. Štefan Hosta, ki je 25. junija letos v Rimu uspešno zaključil dvoletni magistrski študij Moralne teologije, bo nadaljeval s študijem in bo delal doktorat iz Moralne teologije (specializacija iz družbenega nauka Cerkve).

Jože Pibernik, župnik župnije Trebnje, je bil poleg te službe imenovan še za soupravitelja župnije Šentlovrenc. Alojzij Rajk, dosedanji duhovnik med izseljenci v Nemčiji, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Semič.

Jože Razinger iz nadškofije Ljubljana, ki je bil župnik župnije Tomišelj, se je odrekel župniji in pride za pet let v novomeško škofijo kot hišni duhovnik v karmeličanski samostan, v Karmelu Marije, Kraljice angelov.

Nekaj sprememb je tudi na posavskem koncu, kjer nekatere župnije spadajo v Škofijo Celje. Matild Domić SDB je bil na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana s 1. avgustom razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Sevnica. Roka Vinka Žlenderja CM pa so 1. avgusta na predlog vizitatorja Slovenske province Misijonske družbe imenovali za župnijskega kaplana v župnijah Dobova, Artiče in v Župniji Sromlje

L. M.