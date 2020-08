Huda ura: po Dolenjski na udaru še Posavje

5.8.2020 | 07:05

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Nevihte so se včeraj pomikale od Dolenjske čez Zasavje proti Štajerski in Prekmurju. Kakšne težave so povzročale na našem območju že popoldne, smo poročali, posredovanj dežurnih služb pa tudi zvečer in davi še ni bilo konec. Regijski center za obveščanje je o njih poročal:

POSAVJE

Sinoči ob 19.24 je občino Krško zajelo močno neurje z dežjem. Meteorna voda je poplavila več cestišč in stanovanjskih objektov ter sprožila več zemeljskih plazov. Posredovali so gasilci PGE Krško, PGD Leskovec, PGD Krško in PGD Veliki Trn, ki so črpali vodo iz objektov in prekrili zemeljski plaz s folijo. Dežurni delavci podjetja Kostak Krško in CGP Krško so odstranili podrta drevesa, očistili nanose peska in zemlje s cestišča ter pregledali odtočne jaške.

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Ob 18.00 uri je v naselju Velika Loka, občina Trebnje, veter odkril streho stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Velika Loka so prekrili približno 5 kvadratnih metrov strehe s strešniki.

Davi ob 5.43 je na cesti Tribuče-Bojanci, občina Črnomelj, podrto drevo oviralo promet. Drevo je odstranil dežurni delavec cestnega podjetja.

Ob 5.47 se je na cesti Žužemberk-Bič, občina Žužemberk, čez vozišče podrlo drevo. Drevo je razžagal in odstranil dežurni delavec komunalnega podjetja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu Novost.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK, na izvodu MORAVČE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTOROVJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kalce Naklo nizkonapetostni izvod Kalce Naklo levo med 8:30 in 12:00 uro; na področju nadzorništva Krško okolica pa na območju TP Preska in Rakonce med 8:30 in 13:00 uro.

M. K.