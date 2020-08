Pomlajena ekipa odbojkarjev Krke na pripravah

5.8.2020 | 09:00

Foto: MOK Krka

Novo mesto - Tudi za novomeške odbojkarje je konec poletnega premora. Po predčasnem koncu lanske sezone so imeli igralci kar nekaj časa za počitek in pripravo na novo sezono, vodstvo kluba pa se je medtem ukvarjalo s sestavo ekipe, sporočajo iz MOK Krka, kjer sledijo uveljavljenemu konceptu - ponuditi priložnost mladim upom ter jih obkrožiti z nekaj izkušenimi igralci.

V dresu novomeške Krke bo tako letos kar nekaj novih obrazov. Po odhodu kapetana Martina Kosmine (kariero bo nadaljeval v Kamniku), je vodstvo kluba še posebej veselo, da je v svoje vrste uspelo pripeljati Zlatka Pulka. Pulko, ki je v lanski sezoni nastopal za Panvito Pomgrad, je v preteklosti že nosil novomeški dres, v Novo mesto pa se vrača z bogatimi izkušnjami, tudi z igranjem v tujini, s čimer bo pomemben del te prevetrene in razmeroma mlade ekipe. "To, da sem najbolj izkušen igralec, ne vidim kot breme ampak kot prednost. V veselje mi je, da lahko svoje izkušnje predajam naprej. Soigralci lahko od mene pričakujejo borbenost na vsakem treningu, kar pa bom tudi sam pričakoval od njih," pred novo sezono razmišlja Pulko.

Trenersko palico na klopi Krke bo še naprej vihtel Tomislav Mišin, pri tem pa mu bo pomagal Jernej Rojc. "Generalno gledano sem zadovoljen s preteklo sezono. Uspeli smo uveljaviti nekaj mladih igralcev, predvsem sta se izkazala Lindič in Travnik. Menim, da smo uspeli dvigniti kvaliteto treningov in ujeti nekoliko višjo konstantno raven igre v primerjavi s prejšnjo sezono," ocenjuje Mišin.

Ekipi se pridružujeta tudi obetavna mlada brata Štefanič, korektor Martin in sprejemalec Uroš, ki sta se doslej kalila v OK Kostanjevica na Krki. Vodstvo kluba bo v kratkem ekipi priključilo še blokerja, podajalca in libera.

S koncem lanske sezone sta športne copate v kot postavila dolgoletna člana Krke Gregor Ožbalt in Gašper Pucelj.

Tudi letos bo za fizično pripravljenost odbojkarjev skrbel Josip Radaković. Fantje po njegovih navodilih individualno vadijo že od 27. julija, s skupinskimi treningi tako na prostem kot v dvorani pa je ekipa začela v ponedeljek, so še sporočili iz MOK Krka.

M. K.

