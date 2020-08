Pred Lisco težavno leto; odpustili že 15 odstotkov zaposlenih, do konca leta petino

Sevnica - Skupino Lisca, ponudnico pretežno ženskega perila in kopalk lastnih blagovnih znamk, je epidemija novega koronavirusa glede na to, da do štiri petine izdelkov prodajo v maloprodaji, ki je od srede marca do srede maja na njenih ključnih trgih tako rekoč zamrla, močno prizadela. Lisca si tako obeta krizno in težavno leto, ocenjuje njeno vodstvo.

Padec prodaje in dobička

Generalni direktor Lisce Marko Ninčević je povedal, da je skupina ob polletju prodala za 13,8 milijona evrov izdelkov, kar je skoraj 30 odstotkov manj, kot je znašala njena primerljiva lanska prodaja. Liscina polletna prodaja je sicer lani dosegla 19,3 milijona evrov.

Skupina je hkrati ustvarila nekaj manj kot 880.000 evrov polletnega dobička iz poslovanja, pri čemer je glede na enako lansko obdobje zabeležila približno 65-odstotni padec. V prvem polletju lani je sicer ustvarila skoraj 2,45 milijona evrov dobička iz poslovanja.

Liscina spletna prodaja je letos zrasla za 150 odstotkov, s čimer pa padca prometa v maloprodaji ne bodo uspeli nadoknaditi.

Tudi odpuščanja in zapiranje maloprodajnih enot

Skupina Lisca se je morala, ker zaradi sezonske naravnanosti in nadaljnje epidemiološke prizadetosti nekaterih njenih ključnih trgov tega prodajnega izpada do konca leta ne bo zmogla nadoknaditi, zateči tudi k odpuščanju. Sicer pa bodo, če bo prodaja skupine ob koncu leta manjša le za 30 odstotkov, s takim izidom zadovoljni, je napovedal generalni direktor.

Letos so začeli tudi poslovno prestrukturiranje, ki predvideva "pomembno zmanjšanje števila zaposlenih". Krepili bodo "spletne prodajne kanale", določen del manj dobičkonosnih maloprodajnih enot bodo zaprli. Pripravljajo se na poslovno okolje, "ki bo v prihodnjih dveh do treh letih zaostreno", in na poslovno okrevanje, je pojasnil.

Na ravni skupine, ki je imela v matični in hčerinskih družbah v osmih državah ob koncu preteklega leta približno 780 zaposlenih, so letos odpustili približno 15 odstotkov zaposlenih. Delež odpuščenih naj bi do konca leta dosegel približno petino, okoli 140 naj bi jih izgubilo delo. Približno desetino tega naj bi doseglo odpuščanje v Sloveniji. Kjer bo možno, bodo odpuščali po t. i. mehkih metodah.

Pri zaposlovanju Lisca zadnja leta optimizira oz. zmanjšuje število zaposlenih in pri naravnem odlivu nadomešča predvsem ključni strokovni kader. V skupini, ki je za naložbe letos načrtovala več 1,3 milijona evrov, so zaradi epidemije ustavili približno polovico teh in jih bodo nadaljevali, ko bo možno.

Lisca, ki na domačem trgu proda približno petino svojih izdelkov, ima sicer v Sloveniji 27 svojih in franšiznih prodajaln, skupaj z drugimi državami jih ima 132. Dve bodo letos zaprli, novih ne bodo odpirali.

Skupina Lisca sicer običajno približno 60-odstotkov proda na domačem in trgih nekdanje Jugoslavije, preostalo pa drugje. Med svoje zahodne strateške trge uvršča Italijo, Nemčijo, Nizozemsko in Veliko Britanijo, med vzhodne Rusijo, Češko ter zanje tradicionalno pomembne trge nekdanje Jugoslavije. Skupaj prodaja v približno 30 državah.

Skupino Lisca poleg matičnega sevniškega podjetja sestavljajo še sevniško hčerinsko podjetje Inplet, Liscino proizvodno podjetje v Srbiji ter njene prodajne hčerinske družbe v Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Skopju, Münchnu, Pragi in Moskvi.

