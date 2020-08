AVDIO: V Adrii Mobil optimisti in hkrati realisti; odpuščali niso, morda celo zaposlovali

5.8.2020 | 12:15

Sonja Gole (foto: arhiv DL; I. V.)

Nekaj Adriinih novosti za sezono 2021 (foto: Adria Mobil)

Novo mesto - V novomeški Adrii Mobil, ki izdeluje paleto vozil za prosti čas in je od leta 2017 del francoske skupine Trigano, so glede razpleta pandemije novega koronavirusa in tržnega odziva nanjo optimisti in hkrati realisti. Do konca leta nameravajo sicer delno nadoknaditi spomladanski izpad proizvodnje, je napovedala generalna direktorica Sonja Gole.

Goletova je pojasnila, da so v Adrii Mobil do začetka pandemije uspešno uresničevali poslovne načrte in bili tudi glede celotnega poslovnega leta optimistični. Ker je epidemija nato povzročila zaprtje tovarne oz. spremembo njenega delovanja, so se morali hitro odzvati in se prilagoditi novonastalim razmeram, s podobnimi problemi pa so se hkrati srečali tudi dobavitelji Adrie Mobil.

''Zaupamo vase''

"V številnih državah je prišlo do zaprtja trgovskih mest. Po ocenah nam bo to pri poslovnih načrtih prineslo približno 10-odstotni padec, ker zaupamo vase in v svoje kakovostne produkte, pa smo bili kljub omejitvam ves čas optimistični," poudarja Goletova.

Čeprav so v Adrii Mobil med prvimi podjetji v Sloveniji ponovno zagnali proizvodni proces, vsega izpada ne bodo mogli nadomestiti. Goletovo pa veseli, da so se kupci konec maja začeli vračati in da ni prišlo do odpovedi naročil. "Če bi primerjali samo obdobje od januarja do konca junija, smo glede na enako obdobje lani zaradi pandemije izgubili 2000 produktov oz. 20 odstotkov proizvodnje. Ta izpad proizvodnje oz. prodaje nameravamo sicer s pospešeno dejavnostjo v čim večji meri nadoknaditi," pravi.

Goletova je glede vplivov na poslovanje izpostavila dve področji. Prvo so velike spremembe v notranji organiziranosti z uveljavitvijo vseh zaščitnih ukrepov in vzpostavitvijo drsnega delovnega časa, drugo pa so nove razmere na trgu. Pri ukrepih za zaščito zdravja zaposlenih so, kot je pojasnila, sicer mislili tudi na zdravje podjetja in uspešnost poslovanja ter bili pri tem skupaj s socialnimi partnerji uspešni. Po drugi strani so se soočili s spremembo in zaprtjem tržnega okolja, kar je preprečilo za njih sicer izredno pomembno prvo letno predstavitev novih izdelkov.

Prvi s spletno izvedbo distribucijske konference

To so po besedah Goletove nadoknadili s spletno izvedbo distribucijske konference, Adria Mobil pa je bila pravzaprav edina, ki je svoje izdelke in nove ideje tako predstavila distribucijski mreži. Zaradi okrnjenih poletnih predstavitev trgovcem so se morali temu prilagoditi z novimi in izvirnejšimi pristopi. "Ker se nova sezona v panogi z odprtjem düsseldorfskega sejma v začetku septembra, stavimo tudi na tega in še na dva, za nas ravno tako ključna dogodka, na parmski in pariški sejem, ki ju organizatorji prav tako niso odpovedali. Ker drugih predstavitev končnim kupcem verjetno ne bo, smo tako še naprej odvisni tudi od lastne iznajdljivosti," poudarja Goletova.

Z naročili so trenutno zadovoljni in so rezultat preteklih vlaganj v učinkovite razvojne in marketinške aktivnosti, v kakovost, dizajn in odlično distribucijsko mrežo. "S tem izboljšujemo ugled blagovne znamke Adria in hkrati povečujemo naš tržni delež na evropskem trgu, ki dosega 6,6 odstotka, pri počitniških prikolicah pa presega osem odstotkov. To je naš najvišji tržni delež v zadnjih 20 letih," je dejala Goletova.

Optimisti in realisti

"Smo optimisti, moramo pa biti tudi realisti, saj je tržna negotovost še vedno prisotna. Pripravljene imamo različne scenarije prilagajanja tržnemu okolju, a vendar nam dinamika evropskega trga, na katerem se je v zadnjem obdobju zaradi zmanjšane proizvodnje in rasti povpraševanja obseg zalog normaliziral, vliva optimizem za nova naročila. Naši poslovni rezultati so sicer odlični. Temu primerna je tudi likvidnost in ti dve kategoriji nista v ničemer ogroženi," je poudarila.

Odpuščali niso, morda bodo celo zaposlovali

Adria Mobil zaposluje nekaj več kot 1100 ljudi, od tega približno 70 odstotkov v proizvodnji, v skupini Adria Mobil pa jih je preko 1800. Zaradi epidemije v Adrii Mobil niso odpuščali, v odvisnih družbah pa so zaradi tamkajšnjih omejitev odpustili le manjše število delavcev iz Hrvaške. "Sicer ostajamo previdni in budno spremljamo stanje v gospodarstvu in na trgu. Če ne bo prišlo do vnovičnega poslabšanja epidemiološke slike in posledično sprememb pri gibanju evropskega trga počitniških vozil, lahko zatrdim, da bomo prej zaposlovali kot odpuščali," je prepričana Goletova.

V skupini Trigano najuspešnejša družba

Adria Mobil je v skupini Trigano najuspešnejša družba, zato je bila pri ukrepih, povezanih s pandemijo, avtonomna. V skupini so si sicer izmenjali določene pristope, je pojasnila Goletova in dodala, da so se epidemiološke razmere po državah razlikovale in so terjale različna prilagajanja.

Naložbe gredo naprej

Adria Mobil je od vstopa v skupino Trigano za naložbe namenila 15 milijonov evrov, v odvisno družbo Podgorje v Šentjerneju pa vložila 11 milijonov. Novembra lani so začeli graditi prostore s približno 4000 kvadratnimi metri dodatne površine za proizvodnjo karoserijskih elementov. Vanje že vgrajujejo tehnologijo, celotna naložba pa bo stala približno osem milijonov evrov. "Z njo bomo okrepili zmogljivosti, izboljšali tehnologijo in kakovost izdelkov. Izboljšali bomo tudi delovno ergonomijo in zmanjšali ogljični odtis tovarne," je pojasnila.

Epidemija je sicer, tako Goletova, vse presenetila. "Čeprav nanjo nismo bili pripravljeni, sem ponosna, da smo uspeli hitro in učinkovito prilagoditi organizacijo dela in da nas to v končni fazi niti ne bo resno prizadelo. Ponosna sem na sodelavce in prepričana, da znamo v Adrii Mobil - ne glede na kratko ali dolgoročne dogodke - ustrezno reagirati in se prilagoditi vsem izzivom delovanja," je dejala.

Adria Mobil se ukvarja s proizvodnjo vozil za prosti čas oz. počitniških prikolic, avtodomov in t. i. vanov, ki so pod blagovno znamko Adria prisotni v vseh državah Evrope in širše. Njihov tradicionalno najboljši skandinavski trg je zadnje poldrugo leto nadomestilo nemško tržišče, kjer so v zadnjem obdobju več kot podvojili obseg prodaje. Temu sledita omenjena Skandinavija in Francija, nato Anglija, Beneluks, Španija, Italija in drugi evropski trgi. V Sloveniji, kjer zadnji dve leti rastejo, prodajo nekaj manj kot odstotek proizvodnje in s tem dosegajo slabo tretjino slovenskega trga počitniških vozil, je še nanizala Goletova.

STA