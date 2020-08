Staro mesto in bose noge

5.8.2020 | 17:45

Staro brežiško mestno jedro z gradom, v ozadju sv. Vid. (Foto: M. L.)

Brežice - Občina Brežice je pred kratkim odobrila prvi v sveženj pomoči za okrevanje turizma v višini nekaj več kot 52.000 evrov.

V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino so najtežjo oziroma najbolj nejasno turistično sezono do sedaj začeli s prenovljeno podobo blagovne znamke destinacije. »Discover Brežice smo zaradi večjega števila 'spletnih zadetkov' in za večjo prepoznavnost zamenjali z Discover Čatež & Brežice oziroma v slovenščini Doživi Čatež in Brežice. Najnovejša ponudba je trojček doživetij, ki jih bodo sobodajalci in drugi lastniki namestitvenih zmogljivosti ponujali gostom,« je povedala Katja Čanžar, vodja destinacijskega managementa v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Trojček doživetij pomeni vsako sredo Bosonogi pohod z Lojzetom na Šentvid, vsak četrtek brezplačne vodene oglede starega mestnega jedra Brežic z obiskom Viteške dvorane in 10.000 brezplačnih vstopnic za ogled Posavskega muzeja Brežice.

Mogoče se boste napotili skozi Brežice ali pa sezuli pred vzponom na sv. Vid, če boste prebrali več o brežiški ponudbi v članku v jutrišnjem tiskanem Dolenjskem listu.

M. L.