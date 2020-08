40-metrska kolona brez ustreznega dovoljenja

5.8.2020 | 10:40

Del poljskega konvoja (foto: PPP Novo mesto)

Policisti PPP Novo mesto so v noči na torek na Drnovem opravili kontrolo skupine vozil izrednega prevoza. Prevoznik tovora izrednih dimenzij je bila pravna oseba iz Poljske. Poleg skupine vozil, katerih dolžina je znašala skoraj štirideset metrov, so pri prevozu sodelovala tudi tri spremljevalna vozila. Policisti so pri pregledu dokumentacije ugotovili, da je prevoznik vožnjo začel na Šentilju in peljal preko Celja in Ljubljane do Drnovega, spremstvo pa se je izvajalo brez ustreznega dovoljenja za izredni prevoz. Prevoznik je namreč policiste poskušal zavesti in jim izročil dokumentacijo o že opravljenem izrednem prevozu z dne 30. 7. 2020. Zaradi kršitev so vozniku izdali plačilni nalog v višini tisoč evrov, pravni osebi iz Poljske pa v višini tri tisoč evrov. Skupino vozil so izključili iz prometa in odvzeli registrske tablice.

Vlomi in tatvine

V okolici Šentjerneja je v noči na torek nekdo vlomil v poslovne prostore in ukradel blagajno z menjalnim denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

Na Malem Kamnu na območju PP Krško je med 2. 8. in 3. 8. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit, ročno uro in denar.

Oškodovanec je brežiške policiste obvestil, da je med 25. 7. in 4. 8. nekdo iz kolesarnice stanovanjskega bloka na Bizeljski cesti v Brežicah Ukradel neregistriran moped znamke Baotian, rdeče barve.

V Brezju pri Senušah je neznanec vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Nezakonito čez mejo

Policisti PU Novo mesto so na območju Tanče Gore prijeli dva državljana Afganistana in na območju Gabrja državljana Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.