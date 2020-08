Včeraj 18 okužb, ena smrt

5.8.2020 | 11:00

Včeraj so v Sloveniji opravili 974 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 18. Bolnišnično obravnavo potrebuje 22 bolnikov s covidom-19, od tega trije intenzivno nego. Včeraj je umrl en bolnik.

Iz bolnišnice so odpustili dva bolnika z novo koronavirusno boleznijo.

Okužbo so včeraj potrdili v 13 občinah. Največ, tri, so našteli v občini Šmarje pri Jelšah, po dve v Ljubljani in Kranju. Eno novo okužbo imajo v občinah Rogaška Slatina, Velenje, Celje, Postojna, Vipava, Rogatec, Ig, Tržič, Pesnica in Polzela, eno so potrdili tudi pri tujem državljanu.

Doslej so v Sloveniji potrdili 2208 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 124 bolnikov s covidom-19.

