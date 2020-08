Ščurki »napadli« naselje Pod Trško goro

Skupnost naselja Pod Trško goro opozarja na težave s ščurki. Teh škodljivcev bi se radi čim prej rešili. Pojavljata se dve vrsti ščurkov: črni oziroma orientalski in rjavi oziroma nemški. (Ilustrativna fotografija, fotomontaža: L. M.)

Ščurki pridejo iz kanalizacijskega omrežja. (Foto: L. M.)

Gregor Klemenčič (foto: L. M.)

Novo mesto - Stanovalci naselja Pod Trško goro v Novem mestu že od zgodnje pomladi opažajo hudo nadlogo – ščurke, ki prihajajo po javnem kanalizacijskem omrežju. Kljub posredovanjem pristojnih ustanov in služb težave v nekaj mesecih niso rešili, menda je celo vse več krajanov zadnje čase ščurke, velike tudi do tri centimetre, opazilo že v kletnih prostorih, v hiše ponoči plezajo tudi po fasadi. Slišati pa je celo, da so še drugje po mestu.

Po kanalizacijskih ceveh in sifonih pridejo v kletne prostore, kopalnice in kuhinje. Zadržujejo se tudi v drvarnicah, pod omarami, pod koriti in na drugih temnih in vlažnih predelih. Ker imajo Pod Trško goro mešani kanalizacijski sistem, so ščurke našli tako v individualni fekalni kot meteorni kanalizaciji. Ščurke so opazili v večernem času, saj se podnevi oziroma ob svetlobi poskrijejo.

Gotovo jih imajo še v marsikateri hiši, pa tega sploh še niso opazili. Najbolj jih skrbi za zdravje, saj so nevarni. Prenašajo tudi več patogenih virusov in bakterij, ki povzročajo tuberkulozo, kolero, gobavost, grižo, tifus ipd.

Lahko jih v dom po nesreči zanesemo tudi sami s kupljenim blagom iz trgovin, kot sta krompir in čebula v pletenih vrečah. Pri vnosu rabljenega pohištva v bivališče pa moramo biti pozorni tudi na druge škodljivce, kot so bolhe in stenice.

KOMUNALA TAKOJ NA DELO

Kot pravi direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič, so se takoj odzvali in preverili situacijo na terenu. Pooblaščeni izvajalec dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije podjetje Veterina, d. o. o., je ugotovil, da gre za orientalskega ščurka. Po zagotovilih direktorja komunale je pogodbenik dezinsekcijo opravil 2. junija in 1. julija, nato v prvih avgustovskih dneh. Postopek bodo ponavljali.

Po dezinsekciji je bilo stanje nekaj časa boljše, a le nekaj dni, pravijo v skupnosti stanovalcev naselja Pod Trško goro. Tudi vročina ni dobro vplivala. Kot pravi krajanka, ne pomagajo niti močne padavine ali nalivi. Očitno voda ščurke le potisne v zavetje, saj kmalu pridejo spet ven.

»Pojav ščurkov je morda celo bolj množičen, kot si mislimo,« pravi sogovornica in pove, da je slišati, da se ščurki v novomeški občini pojavljajo še marsikje: v vrtcu v bližini njihovega naselja, pa v zdravstvenem domu itd.

