Nesreča pri delu; udor zemlje - hiša ni ogrožena

6.8.2020 | 07:00

Udori zemlje so sicer značilnost kraškega sveta; tale je denimo pred leti nastal na območju Poloma na Kočevskem. (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 7.57 uri se je na Cesti prvih borcev v Brestanici, občina Krško, pri delu poškodoval delavec. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Udor zemlje na Senovem

Ob 8.19 je na Šercerjevi ulici na Senovem, občina Krško, prišlo do udora zemlje. Stanovanjski objekt ni ogrožen. Udor si je ogledal svetovalec za zaščito in reševanje na občini Krško.

Drevesi na cesti

Ob 8.21 je v naselju Ardro pri Raki, občina Krško, drevo padlo čez vozišče in oviralo promet. Drevo so odstranili dežurni delavci podjetja Kostak Krško.

Ob 8.48 je drevo promet oviralo na cesti v naselju Senuše, občina Krško. Odstranili so ga dežurni delavci podjetja Kostak Krško.

Pomagali tudi posavski vodniki psov

Včeraj ob 14.37 uri se je v občini Zreče pričela iskalna akcija za pogrešano osebo. Posredovali so gasilci PGD Zreče, vodniki psov za iskanje pogrešanih oseb in policija. Pogrešano osebo so našli. V iskalni akciji so sodelovali tudi posavski vodniki psov Zveze Reševalnih psov Slovenije.

Dvakrat nad sršenja gnezda

Ob 10.27 so gasilci PGD Obrežje, na Lamutovi ulici, občina Brežice, s stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Ob 19.09 so gasilci PGD Obrežje imeli enak opravek, sršenje gnezdo so odstranili s hiše v Župeči vasi.

Ponekod je treba vodo prekuhavati

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Velika Strmica, Češnjice in Brezje-Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Na zasebnem vodovodnem sistemu Brezje-Ornuška vas so pri vzorčenju zaznali prisotnost Escherichia coli, Koliformne bakterije in povečano število mikroorganizmov pri 37 °C.

Vodo morajo zaradi povišane motnosti prekuhavati tudi uporabniki pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska Gora, Migolica, Cirnik-Ravne in Debenec-Stan.

Nekaj takšnih ukrepov velja tudi v Posavju. Kostak obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Ardro pri Raki, da je potrebno vodo pred uporabo zaradi povišane motnosti prekuhavati.

Enako velja za uporabnike pitne vode v naseljih: Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica (v upravljanju Komunale Novo mesto).

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DRAGATUŠU, TP GOLEK PRI DRAGATUŠU, TP FVE ZORENCI, TP VELIKA LAHINJA, TP ZORENCI, TP BUTORAJ;

- od 7:30 do 8:30 bo občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ, TP KVASICA, TP DRAGOVANJA VAS, TP TANČA GORA1, TP TANČA GORA2, TP PLANINC;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ, TP KVASICA, TP DRAGOVANJA VAS, TP TANČA GORA1, TP TANČA GORA2, TP PLANINC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOBUSNA POSTAJA;

- od 11:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA;

- od 13:00 do 13:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOČNA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA, izvod Mavsar;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TIHABOJ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP PRELESJE VAS nizkonapetostni izvod PRELESJE VAS+JURGLIČ BOŽO med 10:00 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območjuTP Brežice Hladilnica med 7:00 in 7:30 uro ter med 13:00 in 13:30 uro, na območju TP Brežice Opekarna, Brežice silosi in Kovis Brezina pa med 7:00 in 13:30 uro; za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Šmarje 4, nizkonapetostni izvod Vodovod med 8:00 in 12:00 uro ter za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Pionir samski dom nizkonapetostni izvod Baraka menza Pionir med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.