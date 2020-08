Sončni gaj - Sporna soseska, ki je staroselci nočejo

Sevnica - Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) stanovanjske soseske Sončni gaj naj bi obravnaval kar 13.680 m2 zazidalnih površin na območju katastrske občine Šmarje, kot staroselci še vedno imenujejo naselje ob vpadnici v mesto. Občinski svetniki naj bi OPPN dobili na mizo v avgustu prihodnje leto, gradnja soseske pa naj bi se začela še istega leta in prvi stanovanjski blok od štirih ali petih naj bi bil zgrajen v enem letu. Kar je gotovo zelo optimistično, celo nestvarno pričakovanje, že glede na prvi javni posvet o izhodiščih za OPPN, ki ga je izdelal sevniški AR projekt.

Direktor AR projekta Rajko Androjna in vodja projekta arhitektka Andreja Preložnik sta od zainteresirane javnosti dobila toliko kritik, da bi lahko obupala, še bolj investitor 3 BS, d. o. o., Sevnica. A ker se nobena juha ne poje, dokler je prevroča, pričakujejo, da bodo prihodnje razprave spravljivejše.

Razprava je bila dokaj burna, nekateri staroselci bi najraje videli na tem zazidalnem kompleksu le individualne stanovanjske hiše, drugi bi se morda celo sprijaznili z blokom ali dvema, nikakor pa ne s 114 stanovanji, saj so menili, da bi takšna koncentracija stanovanjske gradnje in prebivalstva močno poslabšala njihove sedanje bivanjske razmere.

Na neki način ima investitor Marolt prav, ko pravi, da odločajo kupci, toda čisto o vsem pa le ne bi smel odločati kapital, ki ima denar, tudi za drage odvetnike, da ljudi dostikrat peljejo žejne čez vodo. A bi jim morali prisluhniti, če seveda ne bi zagovarjali le svojih ozkih interesov.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je pozorno poslušal razpravo in opozoril, da so to šele izhodišča za pripravo osnutka OPPN in da še ni sklepa o pripravi dokumenta. Opozoril pa je tudi, da Sevnica potrebuje stanovanja za mlade družine.

