Vozili zadrogirani

6.8.2020 | 12:05

Simbolna fotografija (foto: PU Novo mesto; arhiv)

Včeraj okoli 16.30 ure so policisti v okolici Novega mesta ustavili voznika osebnega avtomobila ter mu odredili opravljanje hitrega testa za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog. Pri 28-letniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je test potrdil prisotnost kokaina in opiatov.

Minulo noč pa so v Mirni Peči ustavili 20-letnega voznika osebnega avta ter ugotovili, da vozi pod vplivom kokaina in prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobila so obema zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilna predloga.

V Dolenjem Karteljevem so zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog policisti odredili hitri test 25-letnemu vozniku. Test je potrdil prisotnost prepovedanih drog, opravljanje strokovnega pregleda pa je kršitelj odklonil. Med postopkom so mu zasegli še manjšo količino prepovedane konoplje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, uvedli postopek o prekršku in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Voznik tovornega vozila brez vozniškega

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na Obrežju ustavili voznika tovornega vozila s pripetim priklopnikom.Ugotovili so, da 38-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Tovorno vozilo so zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomili v novomeški lokal in trgovino

Minulo noč je na Rozmanovi ulici v Novem mestu nekdo skozi okno vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar. Škode je za okoli 200 evrov.

Policisti preiskujejo okoliščine vloma v prodajalno na Knafelčevi ulici v Novem mestu. Minulo noč je nekdo vlomil v njene prostore ter odnesel (odpeljal?) tri motokultivatorje in mulčer. Škode je za okoli 6000 evrov.

Pakistanec tihotapil Pakistance

Policisti PP Šentjernej so včeraj okoli 11. ure na območju Gorjancev izsledili in prijeli 24 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V skupini so kriminalisti identificirali tudi osumljenca, ki je tujcem pri tem nudil pomoč. 27-letnemu državljanu Pakistana so odvzeli prostost, ga pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z ostalimi tujci še potekajo.

Na podvozju Afganistanec

Policisti PMP Obrežje so pri kontroli tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine na podvozju odkrili državljana Afganistana. Predali so ga hrvaškim varnostnim organom.

Še 21 tujcev

Policisti PU Novo mesto so na območju krajev Preloka (PP Črnomelj), Vrhe pri Dolžu (PP Novo mesto) in Bukošek (PP Brežice) izsledili in prijeli 21 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Policijski postopki s sedmimi državljani Afganistana, šestimi državljani Bangladeša, petimi državljani Pakistana, državljanom Iraka, državljanom Maroka in državljanom Palestine še niso zaključeni.

M. K.