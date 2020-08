15 okužb in ena nova smrt

6.8.2020 | 12:30

Včeraj so v Sloveniji opravili 771 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 15. Bolnišnično obravnavo potrebuje 24 bolnikov s covidom-19, od tega trije intenzivno nego. Umrl je en bolnik s covidom-19, eno osebo pa so iz bolnišnice odpustili v domačo oskrbo.

Okužboso včeraj potrdili v 10 občinah. Največ, pet, so jih našteli v Mestni občini Ljubljana, dve okužbi pa na območju domžalske občine. Po eno novo okužbo so potrdili v občinah Hrastnik, Kranj, Koper, Celje, Trbovlje, Loška dolina, Šoštanj in Cirkulane.

Doslej so v Sloveniji potrdili 2223 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 125 bolnikov s covidom-19.

M. K.