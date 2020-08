Krkaši začeli s pripravami

6.8.2020 | 17:50

na prvem treningu se je zbralo deset košarkarjev, Krki se bosta kmalu pridružila tudi ameriška branilca, novega centra pa še iščejo. (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Košarkarji Krke so danes začeli s pripravami na novo sezono, v kateri bodo tekmovali v regionalni Ligi ABA, slovenskem državnem prvenstvu in pokalu Spar. Na prvem treningu sta igralce in strokovni štab pozdravila tudi predsednik in direktor kluba Andraž Šuštarič in Jure Balažić.

Moštvo se je v zadnjih mesecih praktično povsem spremenilo, na prvem treningu pa so se zbrali novi kapetan Luka Lapornik, Nejc Barič, Jan Kosi, Jure Škifić, Adin Vrabac, Jan Rebec, Miha Škedelj, Martin Jarc Jančar, Luka Medved in Leon Stergar. Moštvu se bosta v prihodnjih dneh priključila ameriška branilca Roderick Camphor in Jairus Lyles, medtem ko je klub Jakova Stipaničeva posodil v Zlatorog Laško.

"Vesel sem, da so vsi fantje zdravi prišli na priprave. V prihodnjih dneh bomo zapolnili svoje vrste. Verjamem, da bomo hitro našli tudi centra, ki ga še iščemo. Vesel sem, ker smo dobro izkoristili spomladansko-poletno obdobje za kvalitetno vadbo. Tudi danes imamo vse pogoje za dobro delo. Naša naloga je, da avgust in september dobro izkoristimo in se pripravimo na tekmovanja, ki sledijo. Želim si, da bi bilo v novi sezoni več kontinuitete v naši igri in da mladi igralci naredijo korak naprej ter izkoristijo svoje priložnosti," je ob začetku priprav izjavil trener Krka Vladimir Anzulović, ki mu bosta letos pomagala Dalibor Damjanovič in Matic Šiška.

"Vsi smo komaj čakali na začetek priprav, kamor prihajamo spočite glave in telesa. Tekmovalni premor je bil zaradi nastalih razmer dolg. V veliko čast mi je, ker bom kapetan moštva. Upam, da bom upravičil zaupanje trenerja in ekipe. Imamo praktično novo ekipo, ki bo rabila čas, da se uigra in spozna. A kot poznam vse igralci, ki so vsi dobri fantje, ne bo težav," je pred novo sezono optimističen Lapornik.

"Komaj smo čakali, da se sezona začne. Prvi trening je hitro minil, opravili smo nekaj preventivnih vaj. Smo na novo sestavljeni, čakamo še Američana, potem pa je naša naloga, da naredimo dobro vzdušje v igri in zunaj parketa. Prepričan sem, da nam to uspe," dodaja organizator igre Nejc Barič.

"Z današnjim dnem smo uradno odprli sezono 2020/2021. Velika zahvala generalnemu sponzorju Krki in vsem drugim sponzorjem, ki nas bodo podpirali v prihajajoči sezoni. Imamo odlično ekipo igralcev, ki so že pričeli s treningi, nekateri se nam še pridružijo v prihodnjih dneh. Okrepili smo tudi strokovni kader. Z veseljem pričakujemo prve tekme," pravi predsednik KK Krka Andraž Šuštarič.

Sezona v slovenski ligi se začne 26. septembra z domačo tekmo proti Šenčurju, v Ligi ABA pa Krka uvodoma v 1. krogu 3. oktobra gostuje pri Cedeviti Olimpiji.

B. B.

