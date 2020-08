FOTO: Vlak trčil v medvedko

6.8.2020 | 19:35

Trčenje z vlakom je bilo usodno za nekajletno medvedko.

Avtocesto je medvedka uspela prečkati, a podobnih varnih prehodov je na našem območju premalo, opozarjajo lovci.

Vlak na progi Novo mesto-Ljubljana je včeraj zjutraj pri Šrangi v občini Mirna Peč do smrti povozil večletno medvedko, ki je neprevidno prečkala železniške tire.

Kot so sporočili iz Lovske družine Novo mesto, je bil trk tako silovit, da je medvedka na mestu poginila. Lovci so na ogledu ugotovili, da je vlak medvedko zadel na območju lovišča Lovske družine Mirna Peč, pri bunkerju, ki stoji ob železniški progi, nato pa jo je nekaj časa potiskal po tirih, da je na koncu obležala na območju lovišča Lovske družine Novo mesto.

Ali je medvedka vodila mladiče, lovci niso ugotovili, če jih je, so osiroteli in tavajo po bližnjih gozdovih, pravi član LD Novo mesto Bojan Avbar.

Lovci sicer domnevajo, da bi do nesreče lahko prišlo v času parjenja medvedov, ki se gibljejo po tradicionalni tisočletni trasi od Hmeljnika proti Frati, v Kočevski rog in nazaj. Pri tem rjavi medvedi preko zelenega mostu na Karteljevskem klancu prečkajo avtocesto Ljubljana–Obrežje, pa tudi lokalne in regionalne ceste ter železniško progo, ki je bila tokrat usodna za medvedko v njeni zreli dobi. Z izjemo zelenega prehoda nad avtocesto drugih varnih prehodov cest in železniške proge za zveri in divjad na našem območju ni, opozarja Avbar.

B. B.

Foto: Goran Miletić, Leopold Longar, Bojan Avbar

Galerija



















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni boni2 a je res potrebno objavljati takšne posnetke, groza, kar trije so slikali Preglej samo prijavljene komentatorje