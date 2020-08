Razvojni center Novo mesto uspešen na razpisih za promocijo turizma

7.8.2020 | 09:30

Glavni trg v Novem mestu

Baza 20

Novo mesto - Razvojni center Novo mesto, ki skrbi za razvoj in promocijo Dolenjske kot turistične destinacije, je uspel na dveh nacionalnih razpisih.

Digitalno inoviranje in predstavitev kulturne dediščine ter vlaganje v znanje zaposlenih v gostinstvu in turizmu

V okviru projekta Digitalizacija kulturne dediščine in krepitev kompetenc v turizmu na Dolenjskem bodo obiskovalcem z uporabo sodobnih tehnologij (3D skeniranje, VR) in vključitvijo v turistično ponudbo z zunanjimi izvajalci približali bogato kulturno dediščino mestnega jedra v Novem mestu, Bazo 20 v Dolenjskih Toplicah in Arheološko najdišče Veliki Vinji vrh v Šmarjeških Toplicah. V okviru omenjenega projekta, ki traja do oktobra 2021, bodo izvedli tudi številna brezplačna izobraževanja za zaposlene v gostinstvu in turizmu oz. ponudnike v gostinsko-turistični dejavnosti. Namen izobraževanj pa je dvig kompetenc in pridobitev znanj za uspešnejši nastop na trgu, ki v luči nenehnih sprememb zahteva hitro prilagajanje in iskanje novih priložnosti, sporočajo iz Razvojnega centra.

Skupna vrednost projekta znaša slabih 315 tisoč evrov.

Promocija ponudbe na Dolenjskem

Namen projekta Promocija destinacije DOLENJSKA 2020 je dvigniti prepoznavnost turistične ponudbe Dolenjske, ki jo sestavljajo tri vodilne destinacije - Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice, ter geografsko zaokroženo območje občin Škocjan, Šentjernej, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Mirna, Mirna Peč, Straža, Trebnje in Žužemberk.

Aktivnosti se bodo poleg digitalnih oglaševalskih kampanj razširile na zunanje oglaševanje domačim in tujim turistom ter tranzitnim gostom. V ta namen bodo, kot napovedujejo v RC, zagotovljene dodatne profesionalne fotografije in predstavitvena brošura Dolenjske. Slovenske goste bodo nagovarjali preko tiskanih oglasov v prilogah časopisov. Dolenjska se s projektom, v katerem med drugimi sodeluje tudi z Združenjem turističnih kmetij Slovenije, vključuje tudi v promocijsko kampanjo »Moja Slovenija«, ki Slovenke in Slovence spodbuja k preživljanju počitnic v Sloveniji.

Projekta je vreden 37.500 evrov.

M. K.