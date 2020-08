Prvi AMZS center v Posavju

7.8.2020 | 08:35

Brežice - AMZS je včeraj v Brežicah uradno odprl vrata svojega novega, že 30. AMZS centra v Sloveniji. V njem lahko člani AMZS in drugi vozniki opravijo tehnični pregled, registracijo in zavarovanje vozil, homologacijo ter kontrolo tahografov, mogoče pa je urediti tudi vse v zvezi z AMZS članstvom ter mednarodne dokumente in vinjete.

Vrata novega AMZS centra sta z brežiškim županom Ivanom Molanom uradno odprla predsednik Avto-moto zveze Slovenije Anton Breznik in direktorica AMZS d.d. Lucija Sajevec.

»Z odprtjem AMZS centra v Brežicah smo postavili nov mejnik v skrbi za varno mobilnost naših članov in strank, saj je to že naš 30. center v Sloveniji, prvi v Posavju. V naši družbi prisrčno pozdravljam deset novih sodelavk in sodelavcev, ki bodo v Brežicah in okolici skrbeli, da bo AMZS kot pravi prijatelj voznic in voznikov s strokovno in kakovostno opravljenimi storitvami skrbel za njihovo varnost in brezskrbnost na poti«, je ob tej priložnosti povedala direktorica AMZS d.d. Lucija Sajevec.

Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Anton Breznik pa je dodal: »Veseli me, da ima odslej še več naših članov v svoji neposredni bližini AMZS center, kjer lahko s svojim vozilom opravijo storitve in izkoristijo članske ugodnosti. Naš novi center v Posavju zato ni pomembna pridobitev zgolj za AMZS, temveč tudi za Avto-moto društvo Brežice, ki je izjemno aktivno in v širšem lokalnem okolju pomembno pripomore k udejanjanju poslanstva Avto-moto zveze Slovenije na vseh njenih ključnih področjih delovanja. Prepričan sem, da bo poleg aktivnosti, ki jih izvaja društvo, k še večjemu zadovoljstvu članov pripomogel tudi novi AMZS center.«

Kot so sporočili z AMZS, je svoje zadovoljstvo ob uradnem odprtju centra v Brežicah izrazil tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je zaželel, da bi center uspešno posloval in da bi se sodelovanje med vsemi deležniki – AMZS, AMD Brežice in Občino Brežice, še nadgradilo.

B. B.

Foto: AMZS