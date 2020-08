Vdrl se je pod na stolpu kolesarske skakalnice - šest otrok poškodovanih

7.8.2020 | 07:00

Sinoči ob 20.23 uri je v naselju Dolenji Lazi, občina Ribnica, v kolesarskem parku šest mladoletnikov skakalo po kolesarski skakalnici, pri čemer se je vdrl pod na stolpu skakalnice. Padli so sedem metrov globoko in se pri tem poškodovali. Gasilci iz PGD Ribnica in Dolenji Lazi ter reševalci NMP Ribnica so poškodovane oskrbeli. Vseh šest poškodovanih mladoletnikov so reševalci NMP Ribnica, NMP Ljubljana, NMP Postojna in NMP Novo mesto prepeljali v UKC Ljubljana. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Poskrbeli za obolelega

Včeraj ob 6.30 so gasilci PGD Kočevje na prošnjo NMP Kočevje odprli vrata stanovanja Ob mahovniški cesti v Kočevju. V stanovanju je bila obolela oseba, za katero je poskrbela ekipa NMP ZD Kočevje.

Težave z vodo ...

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode na območju naselij na območju Dobrava – Zameško in Dobrava – Škocjan, da danes ne bo pitne vode zaradi nujni del na vodovodnem omrežju. Dela se bodo izvajala od 8.00 do predvidoma 14.00 ure. Vtem času lahko pide do motenj pri oskrbi tudi na območju celotnega Šentjerneja.

... in elektriko

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADLEŠIČI, TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH, TP VRHOVCI;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDINE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA, izvod Mavsar.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 14.00 do 16.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HIPOT-HYB.

Distribucijska enota Krško področje - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8.00 in 13.00 prekinjena dobava električne energije na območju TP NADZORNIŠTVO MOKRONOG, nizkonapetostni izvod PUŠČAVA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava elektrike na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Leskovec Gmajna 2 nizkonapetostni vod Zajčki; na področju nadzorništva Brežice pa med 8. in 13. uro na območju TP Slopno nizkonapetostni izvod A drog levo smer Globoko.

M. K.