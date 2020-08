FOTO: V Dolenjih Lazih se je vdrl kolesarski stolp, poškodovanih šest otrok

7.8.2020 | 09:50

Zlomljene podnice na kolesarskemu stolpu (Foto: M. Glavonjić)

Sinoči malo pred pol deveto uro so ribniški gasilci posredovali na zemljišču zapuščenega kolesarskega parka na robu naselja Dolenji Lazi, ko je šesterica mladoletnikov drug za drugim z lesenega stolpa zgrmela sedem metrov globoko. Pri tem so vsi utrpeli poškodbe, od tega, po besedah Nejca Moharja, vodje intervencije PGD Ribnica, štirje hujše, kar so kasneje potrdili tudi na Policijski upravi Ljubljana. Poškodovane, nihče izmed njih ni življenjsko ogrožen, so po oskrbi s strani medicinskega osebja in ribniških gasilcev z reševalnimi vozili Nujne medicinske pomoči Zdravstvenih domov Ribnica, Novo mesto, Postojna in Ljubljana odpeljali v UKC Ljubljana.

Gasilci so se nemudoma odzvali klicu na pomoč. Ob prihodu so otroci nepremično ležali v travi dva, tri metra od kraja padca, zraven je stal še en vrstnik. Nekateri so jokali in tožili zaradi bolečin, so ob soju žarometov razlagali gasilci. »Otroci so si v večernih urah čas večkrat krajšali ravno na tem lesenem objektu. Sin jih je odganjal, da je nevarno, a ni zaleglo. Objekt, ki ga je svoj čas uporabljal Kolesarski klub Ribničan, je pač dotrajan in se je pod težo šesterice zlomil. Še sreča je, da se jim pri padcu ni zgodilo kaj hujšega,» je gasilcem pojasnjeval domačin iz Dolenjih Lazov.

Policisti so opravili ogled kraja, nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil in bodo o vseh zbranih okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali na PU Ljubljana.

M. G.