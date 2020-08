V Novem mestu za tri mesta na EP v Varšavi

7.8.2020 | 10:00

Slovenska ženska reprezentanca (foto: NTZS)

Novo mesto/Drgančevje - Šesterica najboljših slovenskih namiznoteniških igralk se bo v soboto in nedeljo v Novem mestu merila za tri mesta, ki bodo vodila na evropsko prvenstvo za posameznice in dvojice. Na kvalifikacijskem turnirju, ki bo potekal dvokrožno, bodo igrale Aleksandra Vovk, Nina Zupančič, Ivana Zera, Katarina Stražar, Ana Tofant in Lea Paulin.

Prvenstvo bo predvidoma od 15. do 20. septembra 2020 v Varšavi.

Najboljše slovenske namiznoteniške igralke letos poleti niso počivale, saj so za njimi že reprezentančne priprave konec junija v Izoli in konec julija na Otočcu. Selektorka Vesna Ojsteršek je bila z njihovo prizadevnostjo na pripravah zelo zadovoljna, ker pa je letošnja sezona specifična, se je odločila, da bo o potnicah za evropsko prvenstvo na Poljskem odločal kvalifikacijski turnir.

"Ker so svoj zadnji turnir igrale šele v začetku marca, je težko videti, v kakšni formi je katera od igralk, zato sem se tudi odločila, da naredimo kvalifikacijski turnir. Mislim, da je to v tem trenutku to najbolj pošteno in tudi dekleta so mojo odločitev dobro sprejele," je povedala Vesna Vesna Ojsteršek.

Na evropsko prvenstvo v Varšavo se bodo uvrstile prve tri uvrščene igralke, jasno pa je, da na Poljskem ne bo dolgo časa najboljše slovenske igralke Alex Galič, ki je po težavah s hrbtom šele pred časom spet začela resneje trenirati.

Manj težav s sestavo reprezentance je imela selektorka slovenske moške izbrane vrste. Tudi zato, ker bo na Poljskem lahko računala na peterico igralcev, tako da bodo v Varšavi igrali Bojan Tokič, Darko Jorgič, Deni Kožul, Peter Hribar in Tilen Cvetko.

M. K.