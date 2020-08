FOTO: V enem dnevu prijeli več kot 100 nelegalnih migrantov in dva tihotapca iz Ukrajine

7.8.2020 | 10:40

Avtomobil ukrajinskih tihotapcev (foto: PU Novo mesto)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24. urah na območju Bele krajine, Posavja in Dolenjske na 15. različnih lokacijah izsledili in prijeli 106 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeli so tudi dva državljana Ukrajine, ki sta šest tujcev nameravala prepeljati v notranjost države. ''Pri zahtevnem in odgovornem delu varovanja državne meje so nam v veliko pomoč obvestila naših občanov,'' ob tem sporočajo iz PU Novo mesto. Prav prebivalci ob meji so namreč tisti, ki najbolje poznajo svoje okolje in znajo oceniti, kdaj gre za sumljive osebe ali vozila, ki v to okolje ne sodijo.

Nekaj podrobnosti ...

Policisti PP Črnomelj so okoli 17. ure na območju Vrčic ustavili osebni avtomobil poljskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da dva državljana Ukrajine v vozilu prevažata šest državljanov Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Državljanoma Ukrajine so kriminalisti odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policisti so v bližnjem gozdu izsledili in prijeli še pet državljanov Pakistana in štiri državljane Afganistana. Policijski postopki s tujci še potekajo.

Policisti PMP Obrežje so izsledili državljana Severne Makedonije, ki se je na območju mejnega prehoda poskušal izogniti mejni kontroli. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PU Novo mesto pa so na območju krajev Gornjega Suhorja pri Vinici, Brega pri Sinjem vrhu, Ručetne vasi, Semiča (PP Črnomelj), Globokega, Jesenic na Dolenjskem (PP Brežice), Maharovca (PP Šentjernej), Rateža (PP Novo mesto) in Rosalnic (PP Metlika), poleg zgoraj omenjenih izsledili in prijeli še 91 tujcev ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 73 državljani Pakistana, 16 državljani Bangladeša in dvema državljanoma Afganistana še niso zaključeni.

M. K.