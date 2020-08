Pijan, brez vozniške, zato pa s konopljo

7.8.2020 | 11:45

Veliko manj je je imel 26-letnik v avtu, ampak tako je videti posušena konoplja. (foto: arhiv; PU)

Minulo noč so metliški policisti v Bereči vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda octavia. 26-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,79 miligrama alkohola. Neregistriran in nezavarovan avtomobil so mu zasegli, zasegli pa so mu tudi manjšo količino posušene konoplje. Zoper kršitelja bodo uvedli postopek o prekršku in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na Otočcu z dvema promiloma

Policisti PP Novo mesto so včeraj nekaj po 11. uri med kontrolo prometa na Otočcu ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 45-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola (dva promila). Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kradli orodje in hrano

Na Mirni je v noči na četrtek nekdo vlomil v kurilnico stanovanjske hiše in ukradel električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 7000 evrov.

Tudi v okolici Grosupljega so vlomili v hišo in odnesli prehrambne izdelke. Lastnika so oškodovali za okoli 300 evrov.

M. K.