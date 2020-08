Še 10 okužb, dve na Dolenjskem

7.8.2020 | 12:40

Včeraj so v Sloveniji opravili 753 testov na novi koronavirus in potrdili 10 okužb, po dve v občinah Ljubljana, Celje in Cirkulane, po eno pa v Velenju, Vipavi, Grosupljem in Ivančni Gorici.

V bolnišnicah zdravijo 24 bolnikov s covidom-19, štiri v intenzivni terapiji. Iz bolnišnice so odpustili enega.

Včeraj niso zabeležili smrti bolnika s covidom-19, skupno število umrlih tako ostaja 125. Po podatkih Sledilnika za covid-19 so doslej potrdili 2233 okužb, aktivnih primerov okužb pa je 181. Doslej so opravili 135.087 testov na novi koronavirus.

Kako je v Hrastniku?

V Hrastniku so včeraj odvzeli tri brise, ki pa so bili vsi negativni. Vse brise so odvzeli izven Doma starejših Hrastnik, kjer včeraj ni bilo novih testiranj.

Od izbruha okužbe 10. julija letos so v domu okužbe potrdili pri 49 oskrbovancih in 11 zaposlenih. Umrli so štirje oskrbovanci s covidom-19, do danes pa so ozdraveli trije oskrbovanci in dva zaposlena. Trenutno je v domu okuženih 42 stanovalcev in devet zaposlenih.

M. K.