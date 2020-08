Po nesreči v kolesarskem parku v bolnišnici še trije otroci; objekt je bil dotrajan, tik pred sanacijo

7.8.2020 | 13:15

Kolesarski park naj bi lastniki ravno želeli podreti ter sanirati ... (foto: Google Street View)

Ljubljana/Ribnica - Trojico mladoletnih fantov, ki so se sinoči poškodovali v kolesarskem parku v Občini Ribnica, bodo še danes odpustili iz bolnišnice. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ostajajo še trije, dva imata nekoliko težje poškodbe hrbtenice in rok, pri tretjem preiskave še potekajo, so pojasnili v UKC Ljubljana.

Sinoči okoli 20.30 ure se je, kot smo že poročali, v naselju Dolenji Lazi vdrl pod na stolpu skakalnice kolesarskega parka, ko je bilo na njem šest fantov, starih od 13 do 16 let. Fantje so padli sedem metrov v globino. Kot so pojasnili v UKC Ljubljana, so prvega poškodovanega k njim pripeljali okoli 21.30, v naslednji uri pa še ostalih pet.

Vseh šest so obravnavali na hodniku za težje poškodbe. Pet so jih sprejeli na odrasel oddelek, mlajšega od 14 let na pediatrično kliniko.

Trojico, ki jo je pri padcu v globino odnesla z lažjimi poškodbami, bodo po noči na opazovanju danes poslali v domačo oskrbo. Trije pa ostajajo hospitalizirani, dva imata namreč nekoliko težje poškodbe hrbtenice in roke, medtem ko tretji ostaja v bolnišnici zaradi nadaljnje diagnostike, v kateri izključujejo poškodbo hrbtenice, so še pojasnili.

Zahtevna intervencija

Kot je povedal vodja gasilske intervencije Nejc Mohar, so gasilci na kraju nesreče, o kateri so bili obveščeni ob 20.30, nudili prvo pomoč poškodovanim. Intervencijo je Mohar zaradi števila poškodovanih, ki so vsi potrebovali prevoz v bolnišnico, označil za zahtevno. Pri oskrbi in prevozu v bolnišnico so tako pomagale enote nujne medicinske pomoči iz Ribnice, Novega mesta, Postojne in Ljubljane.

Nekateri brez komentarja ...

Vzrok za nesrečo je bila po Moharjevih besedah preobremenitev lesene konstrukcije poda na stolpu skakalnice. Po njegovih informacijah kolesarski park, ki je sicer v lasti Kolesarskega kluba Ribnčan, ni več v obratovanju. V Kolesarskem klubu Ribnčan nesreče niso želeli komentirati.

... župan nesrečo obžaluje

Župan občine Ribnica Samo Pogorelc obžaluje, da je do nesreče prišlo. Kot je dejal, se je ta zgodila na zasebnem zemljišču, kjer so upravljavci kolesarskega parka mlade do sedaj s tablami in zaščitnimi trakovi stalno opozarjali na morebitno nevarnost v sicer dotrajanem, okrog desetletje starem objektu. Po njegovih informacijah so kolesarski park lastniki ravno želeli podreti ter sanirati in spraviti v prvotno obliko. Povedal je tudi, da mladi ob nesreči na objektu niso bili s kolesi.

Ogled kraja nesreče so opravili tudi policisti, ki nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh zbranih okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

STA; M. K.