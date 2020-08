AVDIO: Na pogorišču pri Kmetijski šoli Grm nadomestna stavba

7.8.2020 | 15:00

Tone Hrovat in Drago Muhič, direktor GPI tehnike (foto: J. K.)

Podpis pogodbe

Novo mesto - Novomeški šolski Center biotehnike in turizma Grm, katerega stranska stavba za praktični pouk je februarja lani pogorela, namerava na njenem mestu do konca maja prihodnje leto zgraditi nadomestno enonadstropno zgradbo. Ta naj bi dijake in študente sprejela prihodnje šolsko leto 2021-2022, graditi pa bodo začeli v kratkem.

Direktor Centra biotehnike in turizma Tone Hrovat je ob današnjem podpisu pogodbe za gradnjo z novomeškim podjetjem GPI tehnika povedal, da bo ta skupaj z davkom stala nekaj manj kot 1,83 milijona evrov, celotna naložba pa skupaj z opremo nekaj več kot tri milijone evrov.

Nekaj več kot štiri petine celotne naložbe bo s svojim vložkom pokrilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, šola pa bo pokrila razliko v znesku nekaj več kot 570.000 evrov.

Uporabno dovoljenje za novogradnjo naj bi zagotovili do konca junija prihodnje leto. Če ne bo zapletov s financiranjem, bodo pouk v tej začeli septembra prihodnje leto, je napovedal.

V novozgrajeni dvoetažni stavbi, ki jo bo možno nadgraditi, nameravajo poskrbeti tudi za višjo raven pouka. V novih prostorih bo poleg laboratorija in učilnic prostor še za ustrezna skladišča, za celotno predelavo mleka in predelavo mesa ter prostor za hladilnico.

To bodo uredili v spodnjem delu zgradbe. Tam bodo med drugim še skladišče z manipulacijskim prostorom, učilnici za strojništvo, mlekarska in sirarska ter mesarska učilnica. V nadstropju bodo laboratorijske učilnice in učilnice za predelavo in živilstvo, del nadstropja bodo namenili tudi pletarstvu in dodatni laboratorijski opremi.

Skupaj bodo dobili novih skoraj 2800 kvadratnih metrov uporabne površine, ki bo med drugim namenjena tudi predelavi in skladiščenju šolskih pridelkov, je še navedel Hrovat.

Zagorelo februarja lani

V Centru biotehnike in turizma Grm na Sevnem pri Novem mestu je sicer zagorelo med šolskimi počitnicami 19. februarja lani. Na Policijski upravi Novo mesto so potrdili, da je požar povzročil kratek stik električne napeljave delovnega stroja.

Po Hrovatovih podatkih je zagorelo v stranski stavbi omenjenega šolskega kompleksa, kjer so nekdanjo klavnico za piščance preuredili v sodobne učilnice za predelavo. Tam so predlani opremili laboratorij z nekaj veliko vrednimi stroji in s komorami, ki je v večjem delu pogorel. Uredili in opremili so ga pomočjo evropskega denarja, za naložbo pa so skupaj odšteli približno pol milijona evrov.

V zgradbi, ki jo je zajel požar, so bile tudi učilnice. Med temi učilnice za predelavo sadja, cvetličarstvo, kletarstvo, žganjekuho in ročna dela, štiri sušilnice, hladilnice s sadjem s tremi sodobnimi komorami in še skladišče goriva s črpalko. Zgorela so tudi tamkajšnja učila in drugo gradivo.

Poleg stavbe s predelavo in kombiniranega gradbenega stroja, ki je najprej zagorel, je ogenj uničil še pod nastreškom parkirano kombinirano vozilo. Poškodovanih ni bilo.

Novomeški Center biotehnike in turizma sicer obiskuje približno 800 dijakov in 170 študentov. V tamkajšnjem dijaškem domu biva 120 dijakov in študentov.

M. K.; STA

Zvočni zapisi Tone Hrovat o novogradnji Tone Hrovat o novogradnji