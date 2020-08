Na gradu Brežice drevi začetek festivala stare glasbe Seviqc

8.8.2020 | 08:00

Klemen Ramovš (Foto: R. N., arhiv DL)

Brežice - Festival stare glasbe Seviqc Brežice 2020 se bo v viteški dvorani gradu Brežice drevi ob 20.30 začel z nastopom italijanskega godalnega tria Guerra Amorosa. Ta utečeni in ugledni festival letos prinaša pet avgustovskih koncertov, ki jih bodo pripravili v občinah Brežice, Dolenjske Toplice in Slovenska Bistrica. Končal se bo 22. avgusta.

Drevišnji koncert bo postregel z izvedbo del skladateljev Tomasinija, Borghija, Haydna in Abela oziroma z glasbo druge polovice 18. stoletja.

Drugi festivalski koncert bodo v četrtek, 13. avgusta, prav tako pripravili na brežiškem gradu. Nastopil bo avstrijski trio Rosarum Flores, ki je usmerjen v izvedbo zgodnje glasbe na Tirolskem. Nastopil bo z deli Badie, Scarlattija, Gasparinija, Pepuscha in Händla oziroma z "arkadijskimi prizori", ki jih bo skušal povezati s freskami brežiške viteške dvorane.

Festival bodo 17. avgusta nadaljevali na gradu v Slovenski Bistrici. Nastopil bo italijanski trio Beethoboen Trio, ki se bo ob 250-letnici rojstva skladatelja Ludwiga van Beethovna z dvema oboama in angleškim rogom posvetil predvsem njegovi glasbi.

Predzadnji koncert festivala Seviqc 2020 bodo ponovno pripravili na brežiškem gradu, kjer 19. avgusta pričakujejo nastop slovenske zasedbe Nova Schola Labacensis.

Festival bodo 22. avgusta končali v Hudičevem turnu v Soteski v Občini Dolenjske Toplice. Tam se bo predstavil hrvaški Projekt Lazarus, ki bo svoj nastop posvetil 400-letnici natisa zbirke Sacrae cantiones iz leta 1620 Ivana Lukačića, še navaja spored Seviqca.

Prireditelji so še opozorili, da bodo uro pred vsakim koncertom pripravili tako imenovani festivalski predtakt oziroma pogovor z nastopajočimi glasbeniki. Brezplačne vstopnice oziroma rezervacije za nekatere koncerte so že pošle.

Umetniški vodja in direktor festivala Seviqc Brežice Klemen Ramovš pravi, da je Seviqc dodobra utrjen v evropskem kulturnem prostoru, saj dobiva v okviru združenja evropskih festivalov stare glasbe Rema posebno mesto in številna priznanja. Festival je tudi v evropskem kulturnem prostoru bolj uveljavljen in priznan kot doma.

Festival stare glasbe Seviqc so zasnovali leta 1982. Leta 1997 so ga iz Radovljice preselili v Brežice, leto kasneje so ga razširili na sosednje občine, še kasneje pa po vsej državi. Naziv Seviqc je skovanka iz latinščine "semper vita quam creata" in označuje večno živo glasbo, kot je bila ustvarjena.

STA