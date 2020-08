Krka in Kolpa primerni za kopanje

8.8.2020 | 10:00

Kostanjevica na Krki je eno od bolj priljubljenih kopališč. (Foto: Ž. Š.)

Bonia Miljavac, predstojnica novomeške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) (foto: M. Ž.)

Novo mesto - V Kolpi in Krki si poleti veliko ljudi poišče tako želeno osvežitev in ohladitev. Redni nadzori kopalnih voda, katerih nosilec je Agencija RS za okolje (ARSO), in tudi enkratna analiza na območjih, kjer se ljudje pogosto kopajo, a niso zajeta v državni nadzor, ki jo že leta naročajo občine, so pokazali, da sta obe reki tudi letos primerni za kopanje po celotnem toku. Vse analize opravi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto.

Kot je povedala Bonia Miljavac, predstojnica novomeške območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so se letos redna vzorčenja na desetih kopališčih ob Kolpi (Prelesje, Sodevci, Radenci, Damelj, Vinica, Adlešiči, Pobrežje, Griblje, Podzemelj in Primostek) ter dveh ob Krki, v Žužemberku in Straži, začela v začetku junija in se opravljajo na štirinajst dni celotno kopalno sezono, rezultati pa so javnosti dostopni na spletni strani ARSO.

Vzorčenje vode v enkratnih analizah pa so, kot je razvidno iz poročila NZLOH, opravili na dvanajstih mestih na Krki in še dveh na Kolpi. Na Krki so vzorce odvzeli v Soteski nad jezom, na Brodu, v Loki v Novem mestu (tudi 3. junija), pri Termotehniki v Mačkovcu, pri kampu Otočec, v Dobravi pod mostom, Kostanjevici na Krki, Karlčah, nad mostom na Brodu v Podbočju, v Cerkljah v Krki in na dveh mestih na Velikih Malencah. Na Kolpi pa so vzorce vzeli 6. julija v kampu v Križevski vasi in nad jezom v Želebeju. V času odvzema je bil vodostaj rek normalen, vreme je bilo stabilno, temperature zraka pa značilne za to obdobje v letu. Rezultati so na vseh mestih odvzetih vzorcev pokazali tako mikrobiološko kot kemično sprejemljivost.

PRIPOROČILA IN OPOZORILA

Kljub primernosti vode za kopanje pa priporočila za kopalce vedno veljajo: vodo iz rek ne smemo uporabljati za pitje ali pripravo hrane, med kopanjem se moramo izogibati požiranju vode, predvsem je to pomembno za otroke, ki radi skačejo po vodi, čofotajo in se igrajo, po kopanju pa se vedno stuširamo z zdravstveno ustrezno vodovodno vodo. »Moramo računati, da vedno obstaja možnost prisotnosti povzročiteljev nalezljivih črevesnih bolezni, možne so tudi kožne infekcije, infekcije ušesa in očesne veznice,« je na nekatere možne okužbe opozorila Bonia Miljavac, na NZLOH pa dodajajo, da je potrebna posebna previdnost tudi pri skokih v vodo, na mestih, kjer ni mogoče oceniti globine vode, je to lahko tvegano početje, prav tako pa naj starši malih neplavalcev ne puščajo samih in brez nadzora.

Miljavčeva je še poudarila, da se moramo glede na razmere okoli epidemije novega koronavirusa držati veljavnih ukrepov in priporočil. »Bivanje na prostem in kopanje v površinskih vodah, sploh na mestih, kjer se ne zadržuje prav veliko ljudi, samo po sebi ne prispeva k večjemu prenosu okužbe, prispeva pa k druženju. Zato se smemo pozabiti na pravila socialne distance med skupinami ljudmi, ki niso člani iste družine ali gospodinjstva oziroma niso tudi sicer v tesnejših stikih, in razkuževanje rok, če se dotikajo najrazličnejših stvari.«

Članek je bil objavljen v 31. številki Dolenjskega lista 30. julija 2020

M. Žnidaršič