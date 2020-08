Okužbo potrdili tudi pri zaposleni v DSO Novo mesto

8.8.2020 | 11:10

DSO Novo mesto (Foto: Lokalno.si)

Sonja Jurečič, pomočnica direktorice DSO Novo mesto (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - V petek so v Sloveniji opravili 829 testiranj in potrdili 14 okužb z novim koronavirusom, umrla je ena oseba s covidom-19. Bolnišnično obravnavo potrebuje 22 bolnikov s covidom-19, od tega so trije na intenzivni negi. En nov primer so zabeležili tudi v občini Novo mesto, okužbo so namreč potrdili pri zaposleni v Domu starejših občanov Novo mesto.

13 zaposlenih v samoizolaciji

To je za naš časopis potrdila Sonja Jurečič pomočnica direktorice DSO Novo mesto. »Okužbo so potrdili pri eni od zaposlenih, za katero domnevamo, da se je okužila na dopustu. Sprejeli smo vse potrebne ukrepe in sodelujemo s pristojnimi institucijami. 13 zaposlenih, s katerimi je imela okužena stike, smo iz preventivnih razlogov izločili iz delovnega procesa in so sedaj v samoizlozaciji. Tudi oddelek, na katerem je delala, smo izolirali in spremenili v tako imenovano sivo cono. Oskrbovancem našega doma pristojne institucije še niso vzele brisov, se pa vsi dobro počutijo in trenutno ne opažamo kakšnih posebnosti,« je pojasnila Jurečičeva in dodala, da so obiski v domu do nadaljnjega prepovedani.

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni toto kar naj nša vlada še naprej dela v duhu hrvaškega turizma mi bomo pa plačevali ceh. hrvaško na črni seznam ne na rdeči vsi njihovi podatki so lažni saj ko spremljaš njihova poročanja sploh ne moreš ugotoviti koliko je okuženih. Ni potrebno zapreti meje potrebno je uvesti obvezno karanteno za vse tiste ki pridejo iz hrvaške in to pravo karanteno v določenih objektih in na njihove stroške. Ampak tega nebo uvedla naša vlada ker je zanjo bolj pomemben hrvaški turizem kot naše zdravje. kar hitro na hrvaško potem bomo pa spet ustavili življenje v državi in jokali. 3h nazaj Oceni True Truic Rusi baje že imajo cepivo. Super news or fake? :) A stojimo že v vrsti, ali čakamo tistega "boljšega" z nano čipom- from Gates/Cina. ? Kaj pridemo z maskami ali brez na PCR testiranje, glede na to da je strašni virus že v NM? Koliko stanejo vsi ti Covid pogrebi državo ? Ja zapret mejo kakopak. Zid postavit do neba, , nič CRO mora, sam še v Izolo brisačko rastegnit do sosednje ali pa čez njo , dokler ni jasno katero cepivo bo boljše.... Strinjam se. Croati pa naj sami rešujejo svoj turizem tako kot smo ga mi z vavčerji! Kaj bi mi sosedovo kravo hranil, naj crkne, če je že naša sestradana... Preglej samo prijavljene komentatorje