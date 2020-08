Obnovljen Oberčev toplar bo še dolgo služil

8.8.2020 | 12:40

Obnovljen Oberčev toplar je na kmetiji potreben kot streha za stroje, bale sena…

Nikolaj Oberč ob preko sto let starem zadnjem desnem stebru toplarja.

Osrečje - Oberčevim v Osrečju v škocjanski občini je letos uspelo »ohraniti pri življenju« toplar, ki ga imajo na kmetiji preko pol stoletja.

»Veliko nam pomeni kot dediščina, kot delo naših prednikov, predvsem pa ga potrebujemo. Naš kozolec je še v funkciji. Ko sem videl, da ga načenja zob časa - začel se je pogrezati, ostrešje je bilo slabo in je zamakalo, marsikje je les že gnil,« razloge pove Nikolaj Oberč in ponosno pokaže na obnovljen toplar, ki je seveda zahteval tudi kar nekaj denarja. A mu ni žal.

Najprej je bilo treba poskrbeti za betonske podložke stebrov, saj je prej kozolec stal na kamnih. Nato je sledila preostala obnova celotnega ostrešja, ki je bilo iz smrekovine, ostal je le hrastov del. Nova je opeka, pa gank, ki je značilen za toplarje. Vse je lepo izrezljano, skratka narejeno tako, kot je bil stari toplar. »Vse pohvale glavnemu mojstru Tršinarju iz Gorenjih Dol in drugim, ki so se zelo potrudili,« je zadovoljen Oberč, ki ima do toplarja poseben odnos iz zelo razumljivih razlogov - pri njegovi postavitvi je namreč pridno pomagal kot mlad fant.

Več o trudu, da so kozolec postavili, saj so les zanj vozili še z voli in konji iz gozda, pa o tem, zakaj je Oberčev kozolec pravzaprav star sto let, si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija