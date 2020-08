Škocjanski gasilci imajo nov avto v garaži. Kdaj pa svečani prevzem?

9.8.2020 | 08:30

Predsednik in poveljnik PGD Škocjan, Robert Janežič in Klemen Mlakar, pred novim gasilskim vozilom.

Dobro opremljena notranjost avta.

Robert Janežič

Klemen Mlakar

Škocjan - PGD Škocjan letos praznuje visok jubilej - 120 let delovanja. Tudi zato so si želeli, da bi novo gasilsko vozilo uradno prevzeli na slovesnosti spomladi, s posebno prireditvijo in parado, pa ni šlo.

Bilo je marca, tik pred uradno razglasitvijo epidemije bolezni covid-19, ko so škocjanski gasilci v svoj gasilski dom pripeljali novo vozilo - cisterno GVC 16/25.

Gre za pomembno in težko pričakovano pridobitev. Takšen avto so kot gasilsko društvo 2. kategorije in osrednje občinsko društvo že dolgo časa potrebovali.

A epidemija jim je takšne načrte prekrižala. »Pa nismo obupali in prevzem vozila napovedujemo enkrat jeseni, ko bodo razmere to omogočale,« pove predsednik PGD Škocjan Robert Janežič.

Najsodobneje opremljen avto



Nov gasilski avto, ki premore tri tisoč litrov vode, ima najsodobnejšo opremo za gašenje, tehnično varovanje, veliko prve pomoči, v njem pa je prostora za šest gasilcev. Trije od njih se lahko ob odhodu na intervencijo z izolirnimi dihalnimi aparati opremijo kar med vožnjo, kar pomeni pridobitev na času, skratka pomembna novost.

A nov avto ne stoji le v garaži, štirikrat so ga že uporabili in preizkus je dobro prestal: na treh požarih in pri prometni nesreči.

Za avto so morali odšteti okrog 270 tisoč evrov. Brez pomoči občine Škocjan ne bi šlo - ta je iz proračuna primaknila 150 tisoč evrov, so pa tudi sami gasilci so že nekaj časa varčevali in zato prirejali tudi gasilske veselice. Obrnili so se še na sponzorje in donatorje, domače podjetnike in gospodinjstva.

»Veseli smo, da je bil odziv res dober in da so nam mnogi radi priskočili na pomoč,« pove Janežič. V škocjanski dolini imajo torej ljudje posluh za gasilstvo in ne le takrat, ko samo potrebujejo pomoč.

Staro gasilsko vozilo, v katerem lahko prepeljejo pet tisoč litrov vode, so ohranili in jim bo v pomoč na intervencijah, pove poveljnik PGD Škocjan Klemen Mlakar.

Besedilo in foto: L. Markelj

