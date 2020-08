Umetni biser - letos so premiki opazni, izstopa glavna plaža

9.8.2020 | 11:05

Glavna plaža

Kočevje - Obala Rudniškega jezera v Šalki vasi je z ureditvijo javnih površin nekoliko preoblečena in to poletje ponuja ugodje celodnevnega bivanja in namakanja v čisti vodi jezera, ki je po zaprtju premogovnika leta 1978 napolnilo kotanje dnevnega kopa.

Že od osamosvojitve si lokalna oblast prizadeva temu čistemu razgibanemu biseru dati vsebino, predvsem s posegom v okolje. V vodi se namreč zadržujejo tudi rečni raki, v travišču pa gnezdi več kot sto vrst ptic, pot okoli jezera pa je dolga 3,74 kilometra.

Letos so premiki opazni. Na glavni plaži so nasuli prod za varnejši dostop v vodo, postavljena je tudi ograja za oporo starejšim osebam, pohodno površino predstavljajo macesnove podnice. Ob obali jezera so zasnovali lesene terase in lesene pomole ter v vodo postavili plavajoče pontone. Zanimiva je tudi okolica s klopmi in kaskadna ploščad za sedenje ter ozelenitev nabrežja. Površina za ležanje, sončenje in druženje se je z zelenicami povečala za več kot dvakrat. Za vse opravljeno, dela je izvedlo podjetje Komunala Kočevje, je občina primaknila 15.000 evrov.

Jezero je prosto dostopno vsem, stalni gostje so ribiči, dovolj pa je prostora tudi za druge dejavnosti, kot sta veslanje in jadranje, potem ko so pred desetletjem namestili pomole. Od lanskega leta je poseben režim le na glavni plaži, kjer so omejili dostop z motornimi vozili, kopanje psov ni dovoljeno. »Slovenski jadralci že od namestitve pomolov vsako leto za nekaj dni z regato malih jadrnic zasedemo vodno ploskev, ki je pravljična, čeprav okolica žal še ni urejena, kot bi lahko bila. Potapljačem je izziv blišč, skrit v globini jezera, jadralcem pa veter, ki nas tod vedno nese v pravo smer,« razlaga Božidar Peteh, predsednik Jadralnega kluba Kočevje, ki je bil ustanovljen leta 2001.

Občina ima v lasti le vodno parcelo z nekaj pripadajoče obale, ki ni razporejena na enakomerni razdalji od vode. »Obstaja urbanistični načrt za ureditev njene južne polovice in projekt izvedbe lesenih teras in poti, ki bi povezale pomole z glavno plažo. Za izvedbo tega projekta pa bi potrebovali več zemljišča, ki nam ga lastnik ni pripravljen prodati po razumni ceni,« težave s posodobitvijo rudniškega jezera razkriva župan dr. Vladimir Prebilič. Ko bo vzpostavljena možnost celovitega urejanja okolice, nameravajo izvesti participativni proces idejne zasnove za celotno okolico jezera, veliko 39 hektarjev, skupaj z vsemi deležniki tega prostora.

Članek je bil objavljen v 31. številki Dolenjskega lista 30. julija 2020

M. Glavonjić