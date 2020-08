Deček se je poškodoval pri igranju nogometa

10.8.2020 | 07:00

Včeraj ob 11.16 uri si je na nogometnem igrišču v Krškem pri igranju nogometa deček poškodoval roko. Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Novo mesto.

V bolnišnico s helikopterjem

Ob 13.54 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljala obolelo osebo iz naselja Radna, občina Sevnica, v SB Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali pristanek in vzlet helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 in od 13:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ, TP KVASICA, TP DRAGOVANJA VAS, TP TANČA GORA 1, TP TANČA GORA 2, TP PLANINC,

- od 7:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DRAGATUŠU, TP GOLEK PRI DRAGATUŠU, TP FVE ZORENCI, TP BUTORAJ, TP VELIKA LAHINJA, TP ZORENCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC, izvod Desno,

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA 1982.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 12:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER, TP DOL. KAMENCE,

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS1, TP PETELINJEK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM, TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU in TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP HRASTJE, TP TOLSTI VRH in TOLSTI VRH 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 11. uro na območju TP Podgorica.

M. K.