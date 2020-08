Nad prehitre voznike; ''Raje sporočite, da boste prišli kasneje''

10.8.2020 | 08:30

ilustrativna slika (foto: arhiv)

Danes se začenja preventivna akcija Hitrost, katere namen je umirjanje prometa in s tem večja varnost vseh udeležencev. Kršitve cestnoprometnih predpisov s področja hitrosti namreč v Sloveniji še vedno predstavljajo tretjino vseh kršitev, neprilagojena hitrost je med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami.

V enotedenski nacionalni preventivni akciji Hitrost bodo sodelavci Agencije RS za varnost prometa poskrbeli predvsem za informiranje in ozaveščanje udeležencev v prometu. Policisti pa bodo v tem času izvajali poostrene nadzore po vsej Sloveniji; najbolj bodo pozorni na hitrost v cestnem prometu, a tudi na ostale kršitve, s katerimi bi vozniki lahko ogrožali svojo varnost in varnost drugih udeležencev, napovedujejo.

Agencija za varnost prometa pa je skupaj s košarkarskimi legendami Sanijem Bečirovićem, Markom Miličem in Boštjanom Nachbarjem posnela niz preventivnih video-sporočil, v katerih košarkarji udeležence v prometu opozarjajo, da je za nastanek nesreče dovolj že na videz neznatna človeška napaka ali stotinka sekunde, saj s prehitro vožnjo lahko nekomu za vselej korenito spremenimo ali vzamemo življenje.

Policijske statistike kažejo, da je letos število prometnih nesreč, katerih razlog je neprilagojena hitrost vožnje, na slovenskih cestah nekoliko upadlo. Med 1. januarjem in 31. julijem letos se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 1499 prometnih nesreč, kar je 14,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo takšnih nesreč 1749.

Kršitve s področja hitrosti predstavljajo 34,6 odstotka vseh ugotovljenih kršitev, izpostavljajo na agenciji.

"Omejitve hitrosti v naseljih, na območjih umirjenega prometa in območjih omejene hitrosti so namenjene predvsem zaščiti ranljivejših udeležencev v prometu, kot so pešci ali kolesarji," poudarjajo. Udeležencem v prometu zato svetujejo, naj bodo med vožnjo v naselju pozorni na ranljivejše udeležence, pešce in kolesarje, ter naj upoštevajo omejitev hitrosti.

Prav tako svetujejo zmanjšanje hitrosti vožnje v bližini otroških igrišč, šol in vrtcev, domov za starejše ter pred prehodi za pešce. Voznikom svetujejo še, naj na regionalnih cestah in pri zavijanju oz. vključevanju dodatno preverijo, ali se ne približuje motorist oz. drugo vozilo. Poudarjajo tudi pomen ohranjanja ustrezne varnostne razdalje, s katero se lahko voznik še pravočasno ustavi.

"V slabših pogojih vožnje, v mraku, megli in močnih nalivih zmanjšajte hitrost zaradi slabe vidljivosti in dejstva, da se na mokri podlagi zavorna pot podaljšuje. Čeprav se vam mudi, pa ne vozite prehitro. Raje sporočite, da boste prišli kasneje," voznikom še svetujejo na agenciji za varnost prometa.

STA; M. K.