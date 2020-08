Paulinova, Stražarjeva in Tofantova na EP v Varšavi

10.8.2020 | 08:15

Potnice na EP v Varšavi

Novo mesto - V dvorani Krke v Drgančevju je v soboto in nedeljo potekal kvalifikacijski turnir za uvrstitev v slovensko žensko izbrano vrsto na evropsko prvenstvo, ki bo med 15. in 20. septembrom potekalo v Varšavi. Na Poljskem bodo na evropskem prvenstvu za posameznice in dvojice so se uvrstile tri najboljše igralke na turnirju. Prvo mesto je osvojila Lea Paulin, druga je bila Katarina Stražar in tretja Ana Tofant. Brez evropskega prvenstva pa so ostale Aleksandra Vovk, Ivana Zera in Nina Zupančič.

Po prvem dnevu kvalifikacij sta bili v najboljšem položaju najmlajša na turnirju, Izolčanka Lea Paulin in Aleksandra Vovk, ki sta po enkrat izgubili. Za Paulinovo je bila usodna Nina Zupančič, medtem ko je Vovkova morala priznati premoč prav 18-letni igralki Arrigonija, ki je v letošnji sezoni še tretjič zaporedoma prišel do naslova državnega prvaka. Na mestu, ki je še vodilo v Varšavo, je bila z dvema porazoma Katarina Stražar, v igri za napredovanje pa je bila še Ana Tofant, ki je dobila dva dvoboja. Po enkrat sta v soboto zmagali aktualna državna prvakinja, Ivana Zera, in že omenjena Zupančičeva.

Tudi drugi dan kvalifikacij je Paulinova nadaljevala z odličnimi predstavami in njena uvrstitev na evropsko prvenstvo niti v enem trenutku ni bilo vprašljivo. Šele v zadnjem krogu je bila boljša od nje Stražarjeva, ki je na turnir prišla s poškodovanim gležnjem, vendar je stisnila zobe in nedeljo končala brez poraza. Če bi v zadnjem krogu z najmanj 4:1 premagala Paulinovo, bi celo osvojila prvo mesto, toda po vodstvu s 3:0 je popustila, kar je Izolčanka izkoristila, v sedmem nizu pa je bila Stražarjeva spet boljša. Medtem ko njuna pot v Varšavo pred zadnjim krogom ni bila več vprašljiva, je bilo drugače o tretji potnici na evropsko prvenstvo. V boljšem položaju je bila Vovkova, ki bi za tretje mesto potrebovala zmago proti Ivani Zeri. Toda Založanka, čeprav ni imela več možnosti za uvrstitev med prve tri, se ni predala, dvoboj je dobila s 4:2, kar pa je na najboljši možni način izkoristila Tofantova, ki je bila brez izgubljenega niza boljša od Zupančičeve.

»Prvo mesto Lee Paulin me ni presenetilo, saj je že na pripravah v Izoli in konec julija na Otočcu prikazala zelo dobro igro. Če bo tudi v prihodnje znala ohraniti konstantno igro, se bo lahko merila tudi z boljšimi od sebe. Vse pohvale si zasluži tudi Stražarjeva, ki je prišla nekoliko poškodovana, toda po sobotnem malce slabšem dnevu, je v nedeljo prikazala odlično igro. V zadnjem krogu je padla odločitev o tretji potnici, bolj zbrana je bila Tofantova, ki je pred tem dobila tudi medsebojni dvoboj z Vovkovo. Mislim, da je bilo v tem trenutku res najbolj pošteno, da smo potnice na evropsko prvenstvo dobili s kvalifikacijami, zelo pa sem zadovoljna z igrami, ki so jih prav vse reprezentantke prikazale,« je razplet v Novem mestu na kratko komentirala Vesna Ojsteršek, selektorka slovenske ženske reprezentance.

V moški konkurenci bo imela Slovenija pet predstavnikov. Selektorka Andreja Ojsteršek Urh je že pred časom določila, da bodo v Varšavi igrali Bojan Tokič, Darko Jorgič, Deni Kožul, Peter Hribar in Tilen Cvetko.

Izidi kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na EP:

1. krog:

Stražar – Tofant 4:2

Vovk – Paulin 2:4

Zupančič – Zera 2:4

2. krog:

Tofant – Zera 4:0

Paulin – Zupančič 1:4

Stražar – Vovk 2:4

3. krog:

Vovk – Tofant 4:1

Zupančič – Stražar 3:4

Zera – Paulin 4:0

4. krog:

Tofant – Paulin 1:4

Stražar – Zera 4:1

Vovk – Zupančič 4:1

5. krog:

Zupančič – Tofant 4:1

Zera – Vovk 4:1

Paulin – Stražar 4:1

6. krog:

Stražar – Tofant 4:3

Vovk – Paulin 2:4

Zupančič – Zera 2:4

7. krog:

Tofant – Zera 4:1

Paulin – Zupančič 4:2

Stražar – Vovk 4:3

8. krog:

Vovk – Tofant 0:4

Zupančič – Stražar 0:4

Zera – Paulin 3:4

9. krog:

Tofant – Paulin 2:4

Stražar – Zera 4:0

Vovk – Zupančič 4:2

10. krog:

Zupančič – Tofant 0:4

Zera – Vovk 4:2

Paulin – Stražar 3:4

Vrstni red: 1. Paulin 16 točk, 2. Stražar 16, 3, Tofant 10, 4. Vovk 10, Zera 6, Zupančič 2.

