Tim Gajser drugi v Latviji; Jan Pancar do nove točke med elito

10.8.2020 | 08:40

Jan Pancar (foto: AMZS)

Tim Gajser (foto: AMZS)

Tretja dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je prinesla še tretje drugo mesto Tima Gajserja med svetovno elito v sezoni v razredu MXGP. Jan Pancar je vknjižil drugo točko v skupnem seštevku in je dirko razreda MX2 končal na 22. mestu.

Po več kot petih mesecih premora (zaradi pandemije koronavirusa) so se znova pomerili najboljši motokrosisti, ki nastopajo na preizkušnjah za svetovno prvenstvo. Tretja dirka sezone je bila na sporedu v Latviji, natančneje v Kegumsu, kjer sta z licenco AMZS vozila tudi Tim Gajser v razredu MXGP in Jan Pancar v razredu MX2.

Aktualni svetovni prvak v najmočnješi kategoriji je pokazal, da je imenitno pripravljen na zahtevno nadaljevanje sezone, saj je v Kegumsu v obeh vožnjah demonstriral vrhunsko obvladovanje težke proge, motorja in tekmecev. Izkazal se je že v kvalifikacijah, ki jih je dobil. V prvi vožnji je izvrstno štartal, nato pa ga je prehitel Glenn Coldenhoff. Nizozemec si je v osmem krogu privoščil napako in slovenski motošportni šampion je spet prevzel vodstvo, ki ga potem ni več izpustil iz rok.

Gajser je tudi v drugo vožnjo štartal zelo dobro, vendar je v prvi zavoj malce pred njim prišel Glenn Coldenhoff. Znova smo videli neizprosen boj, v katerem je slovenski motokros as vseskozi kontroliral situacijo na stezi, potem pa je v dvanajstem krogu padel na zahtevni ritem sekciji in zdrsnil na peto mesto. Pognal se je v lov za tekmeci, a do konca položaja ni več uspel izboljšati.

Pancar do nove točke med elito

Jan Pancar se je dirke lotil s sila slabim izhodiščem iz kvalifikacij, v katerih je pristal na 35. mestu. V prvi vožnji je iz sebe in motorja iztisnil vse, kar je lahko. Ciljno črto je prečkal na 24. mestu. V drugo vožnjo se je podal še bolj odločno ter zagnano. Z izkušnjo iz prve je vedel, kje lahko pridobi in tekmece prehiteva. Pametno in preudarno je stopnjeval tempo ter v zadnjem krogu ujel dvajseto mesto in s tem prišel do druge točke v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo razreda MX2.

M. K.; AMZS