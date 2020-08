Prevrnil se je med košnjo po brežini, kosilnica padla nanj

V soboto so bili šentjernejski policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu s kosilnico. Po prvih ugotovitvah se je 52-letni moški med košnjo po brežini s kosilnico prevrnil, ta pa je padla nanj in ga huje poškodovala. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo. Po podatkih iz bolnišnice je moški utrpel posebno hude telesne poškodbe.

Padel s strehe

O nesreči pri delu so bili včeraj obveščeni tudi policisti PP Metlika. V Bojanji vasi je 33-letni moški delal na strehi stanovanjske hiše in padel na tla z višine okoli treh metrov. Poškodovanega so oskrbeli v novomeški bolnišnici, o okoliščinah nesreče bodo policisti seznanili pristojno tožilstvo.

Za volanom pijani mladoletnik

Policisti PP Krško so v noči na soboto med kontrolo prometa v Krškem ustavili mladoletnika, ki je vozil osebni avtomobil. Kršitelju, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je tudi pod vplivom alkohola, so avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in brez vozniške tudi traktorist

Policisti PPP Novo mesto so včeraj popoldne na območju Mrtvic ustavili voznika kmetijskega traktorja in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 43-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola. Traktor so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih in Zakon o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.300 evrov.

Z dvema promiloma v treznilnico

V noči na petek so sevniški policisti med kontrolo prometa v Dolnjem Brezovem ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 39-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,03 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Poškodovala se je pri padcu z električnim kolesom

Novomeške policiste so v soboto iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo mladoletnico, ki naj bi se poškodovala pri padcu z električnim kolesom. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila na Kandijski cesti, kjer je mladoletnica pri vožnji po klancu navzdol zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad kolesom, padla in si poškodovala nogo ter roko. Policisti bodo o ugotovitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Eden zamotil, dva plenila

Na Blanci so se na dvorišče stanovanjske hiše pripeljali trije neznanci. Eden je pod pretvezo, da kupuje kmetijski traktor, s pogovorom zamotil oškodovanca, druga dva pa sta vstopila v stanovanjsko hišo in ukradla okoli 60 evrov. Lastnik je šele po odhodu neznancev ugotovil, da je bil oškodovan.

Serija vlomov in tatvin

Na Drnovem je v petek med 17. in 21. uro nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel denar, bančno kartico in dokumente. Lastnika je oškodoval za okoli 300 evrov.

V Čadražah na območju PP Šentjernej je med 2. 8. in 7. 8. neznanec vlomil v brunarico in odnesel orodje, motorno žago in kosilnico.

Na Hrastju pri Cerkljah je v petek nekdo iz odklenjenega kmetijskega objekta ukradel visokotlačni čistilec in električni radiator.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Potočni vasi je v noči na petek nekdo izmaknil nahrbtno kosilnico in lastnika oškodoval za okoli 400 evrov.

V noči na soboto je na Vodnikovi ulici v Novem mestu neznanec skozi okno vlomil v delavnico in odnesel električno ročno orodje. Škode je za okoli 500 evrov.

V Mokronogu je v noči na soboto nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je lastnike oškodoval za okoli 1.000 evrov.

Na Mrtvicah na območju PP Krško je v noči na nedeljo neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denar. Lastnika je oškodoval za okoli 5.000 evrov.

Minulo noč je na Cerovcu pri Črešnjevcu nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal moped Baotian tanco, sive barve, registrskih oznak NM VV87.

Britanec prevažal Turka

Policisti PP Brežice so včeraj popoldnena Čatežu ob Savi ustavili BMW angleških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Velike Britanije v vozilu prevaža dva državljana Turčije, ki sta pred tem nezakonito prestopila državno mejo. Okoliščine policisti še preverjajo.

Konec tedna še 26 tujcev

Policisti PU Novo mesto so konec tedna na območju Kota, Komarne vasi (PP Črnomelj) in Mihalovca (PP Brežice) izsledili in prijeli 26 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 11 državljani Pakistana, desetimi državljani Afganistana, tremi državljani Komorija, državljanom Maroka in državljanom Sirije še niso zaključeni.

