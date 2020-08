Slovenci iz Ičićev s tremi odličji

10.8.2020 | 10:50

Slovenska zasedba v Ičićih (foto: Odbojkarska zveza Slovenije)

Slovenski odbojkarji na mivki so na mednarodnem turnirju v Ičićih osvojili tri odličja. Tadej Boženk in Vid Jakopin sta se veselila zlata, Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak ter Tjaša Kotnik in Suhokranjka Katarina Fabjan pa so domov prinesli bron.

Že vrsto let osrednji turnir sezone odbojke na mivki na Hrvaškem je minil v znamenju slovenskih ekip, ki so na Hrvaškem poskrbele za nov uspeh, sporočajo iz Odbojkarske zveze Slovenije. Slovenska podprvaka Tadej Boženk in Vid Jakopin sta v velikem finalu odpravila domača favorita Filipa Silića in Nikšo Dell Orca in prišla do zmage z 2:1. V prvem niz sta bila z 21:17 uspešnejša Hrvata, v drugem sta z enakim rezultatom slavila naša predstavnika, v razburljivem tretjem nizu pa sta bila bolj zbrana Boženk in Jakopin in slavila s 15:13. Njun uspeh sta s tretjim mestom dopolnila Danijel Pokeršnik in Črtomir Bošnjak, ki sta z 2:0 v nizih slavila nad madžarsko dvojico Olah Botond/Izsak Soos.

V ženski konkurenci je zlato pripadlo Madžarkama Patricii Juraszik in Lilli Villiam, ki sta po dveh nizih, z 21:17 in 21:19, slavili nad nemško-hrvaško navezo Astrid Munkwitz/Maja Roško, tretje mesto pa sta v slovenskem obračunu osvojili Tjaša Kotnik in Katarina Fabjan, ki sta prvič združili moči na peščeni podlagi ter premagali Tajdo Lovšin in Špelo Morgan.

V Ičićih so sicer nastopile še druge slovenske dvojice, pri dekletih Katja Mihalinec/Anastazija Žnidar in Nina Lovšin/Sara Leoni (ITA), pri fantih pa Jernej Vrhunc/Urh Port in David Renko/Grega Erpič, a se v boj za najvišja mesta niso vmešale. Skozi kvalifikacije se žal nista prebili naši zasedbi Aljaž Juvančič/Davor Zupančič ter Uroš Erpič/Sašo Smrke.

Zemljak s srebrom na pokalu Top Teams

Slovenski odbojkar na mivki Nejc Zemljak je nastopil na priznanem tekmovanju Top Teams v Düsseldorfu in si skupaj z Nemcem Svenom Winterjem priigral srebrno odličje. Naslov najboljšega moštva na četrti postaji turneje je pripadel nemško-nizozemskemu dvojcu Julius Thole/Alexander Brouwer, še sporočajo iz OZS.

M. K.